Datec lanza Lucy, el ecosistema de IA para vender por WhatsApp sin interrupciones
El lanzamiento marca un hito para el ecosistema empresarial boliviano: por primera vez, la misma tecnología que durante 27 años ha respaldado a las corporaciones más importantes del país se pone al alcance de todo tamaño de negocio. Ya se puede acceder a sus planes y precios en lucy.datec.ai
Datec, empresa de tecnología con 27 años de trayectoria y operación en seis países, lanza Lucy: un ecosistema de agentes de inteligencia artificial entrenados para atender, vender y gestionar conversaciones por WhatsApp de forma automática, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Lucy ejecuta el ciclo completo de venta dentro del chat —desde la consulta sobre un producto hasta el cobro con QR, la facturación, el tracking del pedido y el seguimiento posventa— sin intervención del dueño del negocio.
El producto atiende cinco rubros: gastronomía, retail, servicios, entretenimiento y profesionales independientes.
“Lucy no es sólo un agente, es un ecosistema completo de soluciones IA que atienden las necesidades de los negocios. Lucy conversa, Lucy cierra ventas. Es la primera solución de IA aplicada al comercio en Bolivia con respaldo enterprise, es decir, con la infraestructura, seguridad y soporte que solo una corporación tecnológica con décadas de experiencia puede garantizar.”, afirmó Martín Villegas, CEO de Datec Corp.
El origen de Lucy: el dolor del mercado y la oportunidad
En Bolivia, el comercio pequeño y mediano vive dentro de WhatsApp: es el canal donde se consulta, se negocia y se cierra la venta. Sin embargo, el 78% de los clientes abandona la compra si no recibe respuesta inmediata, y la mayoría de negocios pierde ventas cada noche porque nadie atiende fuera de horario.
El ecosistema: lo que diferencia a Lucy
Lucy es un ecosistema de agentes de IA. Se integra con el ERP y CRM del negocio para verificar inventario en tiempo real, sincronizar catálogo, generar pagos con QR, emitir factura y hacer seguimiento posventa, todo dentro de la conversación de WhatsApp. Cuando una consulta requiere atención humana, Lucy escala al operador transfiriendo el contexto completo sin que el cliente repita información.
Desarrollada por Dlabs, el laboratorio de innovación de Datec, Lucy representa la primera marca de producto de la compañía para el mercado masivo. Es el salto estratégico de una empresa con 27 años sirviendo a grandes corporaciones que ahora lleva la potencia de la IA enterprise al día a día de los negocios.
“Durante 27 años construimos tecnología para las corporaciones más grandes del país. Con Lucy llevamos esa misma potencia al dueño de un restaurante, una tienda de ropa o un profesional independiente”, señaló Israel Torres, Gerente B2B Segmento Negocios de Datec.
Lucy en acción: cinco rubros, cinco soluciones
Lucy está entrenada para entender el contexto específico de cada tipo de negocio boliviano. Arranca con cinco verticales:
Gastronomía (restaurantes, cafés, heladerías, catering). El dueño que recibe más de 100 mensajes diarios no da abasto. Lucy toma pedidos, confirma reservas, sugiere entradas, cobra señas por link de pago y envía recordatorios automáticos.
Retail y e-commerce (ropa, calzado, electrónica, supermercados). El cliente pregunta por una talla. Lucy verifica stock en tiempo real, muestra opciones del catálogo, sugiere combos, genera el link de pago QR, emite factura y confirma la entrega.
Servicios (gimnasios, veterinarias, clínicas, centros de estética). La cita perdida es la pesadilla de este rubro. Lucy agenda turnos, cobra anticipos, envía recordatorios y hace follow-up posservicio de forma automática.
Entretenimiento (eventos, cines, parques infantiles, shows). Lucy muestra sectores disponibles, cobra, envía el QR de ingreso y confirma asistencia.
Profesionales independientes (abogados, consultores, contadores, coaches). El consultor que tarda horas en responder un lead pierde al prospecto. Lucy califica el lead, agenda la llamada, cobra la sesión y factura. Es la primera asistente digital del profesional independiente.
Lanzamiento con demos en vivo
El evento de lanzamiento contó con cinco áreas de experiencia, una por cada vertical, donde los asistentes pudieron interactuar con demos en vivo de Lucy aplicada a su rubro de negocio. Las demostraciones permitieron a cada participante ver, en primera persona, cómo Lucy opera en el contexto real de su actividad comercial.
Además, se presentaron demos en vivo del uso de Lucy en los rubros de gastronomía, entretenimiento y telecomunicaciones, mostrando casos reales como la recarga de saldo y la compra de servicios de streaming, así como soluciones aplicadas al sector banca, incluyendo transferencias bancarias y el pago de servicios básicos.
Más info en:https://lucy.datec.ai/