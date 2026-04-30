Fexco 2026 incluye en su agenda los activos digitales

En el marco de la Fexco Negocios 2026, se llevó a cabo la charla especializada “Bitcoin para empresarios: Estrategias reales para Pymes en economías inestables”, consolidando un espacio técnico orientado a la incorporación de herramientas digitales en la gestión financiera empresarial.

La actividad se desarrolló el miércoles 29 de abril, de 10:00 a 12:30, en el Centro Internacional de Negocios del Recinto Ferial Alalay, como parte de una agenda que articula conocimiento aplicado, innovación y toma de decisiones empresariales en un entorno de interacción estratégica.

El contexto económico regional presenta variaciones sostenidas en variables como tipo de cambio, inflación importada y acceso a liquidez, lo que posiciona a los activos digitales como instrumentos de diversificación financiera y gestión de riesgos para unidades productivas de pequeña y mediana escala.

Durante la sesión, Rodrigo Sainz, ingeniero industrial formado en la UMSS y especialista en Big Data y Ciencia de Datos, desarrolló un abordaje técnico sobre el uso estratégico de Bitcoin desde una perspectiva empresarial, incorporando análisis de datos, escenarios de adopción y mecanismos de integración en modelos de negocio.

“Las economías con alta variabilidad demandan herramientas de gestión financiera con enfoque en resiliencia operativa y capacidad de adaptación. El análisis técnico de activos digitales amplía el campo de decisiones estratégicas para las PYMES”, se expuso como eje conceptual del encuentro.

La charla se integró en la dinámica de Fexco Negocios, consolidando un entorno de interacción entre conocimiento especializado y actividad empresarial, con énfasis en la transferencia de tendencias globales hacia contextos económicos locales.

En la agenda de la jornada, la programación continuará con la Expo Kamay de Innovación y Emprendimiento, que se desarrollará en el Centro Internacional de Negocios en horario de 17:00 a 22:00, consolidando un espacio de visibilización de iniciativas innovadoras y soluciones empresariales emergentes.

Asimismo, la jornada incluirá el evento Miss Fexco 2026, programado de 19:30 a 23:00 en el Fexco Arena, como uno de los espacios de mayor convocatoria dentro de la feria, integrando entretenimiento y posicionamiento de marca en un escenario de alto impacto.

De manera complementaria, se desarrollará el cóctel institucional en el stand de BOA en el mismo rango horario, fortaleciendo los espacios de relacionamiento empresarial y networking.

La jornada se enmarca en el “Miércoles de Ofertas en FEXCO”, con apertura de puertas desde las 17:00, dinamizando la afluencia de visitantes y el movimiento comercial dentro del recinto Ferial Alalay.