Yacimientos asegura que ya pagó Bs 20,3 millones por gasolina de mala calidad

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó ayer que su cartera coordinará con YPFB para garantizar el pago de todas las compensaciones pendientes con los transportistas que se registraron para obtener el resarcimiento.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó además que el seguro desembolsó hasta la fecha 20,3 millones de bolivianos por concepto de compensaciones a los propietarios de vehículos afectados por la gasolina desestabilizada.

La cifra fue reportada por el Sistema de Registro de Evaluación de Contingencias (SREC).

“Hasta la fecha, se han atendido 9.313 motorizados, entre vehículos de dos y cuatro ruedas, que presentaron fallas atribuibles al combustible”, informó la petrolera estatal en un boletín de prensa.

“Esto es sobre todo el resarcimiento de daños a nuestros hermanos transportistas. Yo he venido personalmente a trabajar con la nueva gestión para ver el resarcimiento y hacerlo cumplir a cabalidad”, afirmó Zamora, según un reporte de Unitel.

Las compensaciones llegan a los afectados mediante un abono a su cuenta bancaria o través de las ventanillas del Banco Unión a escala nacional.

Quienes aún no han presentado su reclamo pueden hacerlo a través del número de WhatsApp 72150600.

El plazo para solicitar el resarcimiento por la gasolina de mala calidad se amplió hasta 15 de mayo.