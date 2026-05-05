Gobierno dispone devolución de los depósitos en dólares y normaliza sistema de remesas

Economía
Redacción Central
Publicado el 05/05/2026 a las 8h36
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El Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) anunciaron ayer dos medidas orientadas a normalizar el flujo de divisas en el país. Primero, la devolución de depósitos en dólares retenidos en el sistema financiero y, segundo, la normalización del envío y recepción de remesas internacionales.

Ambas medidas, de acuerdo con el ministro de Economía, Gabriel Espinoza Yáñez, buscan fortalecer la confianza en el sistema financiero, facilitar las operaciones internacionales de la población y consolidar varias fuentes de ingresos de divisas para el país.

El presidente del BCB, David Espinoza, informó que se implementará un programa para la devolución total de depósitos en dólares retenidos, alcanzando unos 933 millones de dólares.

El ministro detalló que este proceso iniciará el 15 de julio y se realizará de manera escalonada, permitiendo a los ahorristas retirar sus recursos en las mismas condiciones en las que fueron depositados. Esta medida forma parte de un plan que contempla la movilización de recursos por más de $us 2.000 millones.

“Significa que aquellos que quieran retirar sus depósitos en la manera que los han dejado, según el cronograma que se ha planteado, de 1.001 a 3.000 dólares a partir del 15 de julio, de 3.001 a 5.000 a partir de mediados de agosto y así sucesivamente, podrán hacerlo libremente en el plazo de un año”, informó el ministro de Economía.

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