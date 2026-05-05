Riesgo país de Bolivia desciende a 378 puntos en seis meses de gobierno

Economía
ABI
Publicado el 05/05/2026 a las 11h23
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En seis meses del gobierno de Rodrigo Paz, el riesgo país de Bolivia continúa en descenso, hasta el lunes este indicador cayó a 378 puntos básicos (pb), informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

"El riesgo país de #Bolivia en este momento: 378 pb. Desde el primer día tuvimos claro el plan, y el mercado lo entiende perfectamente", publicó en sus redes sociales el titular de esa cartera de Estado.

De acuerdo con la autoridad, esa puntuación "refleja una mejora en la percepción del entorno financiero internacional".

"Este resultado responde a una gestión basada en criterios técnicos y consistentes desde el inicio, orientada a fortalecer la estabilidad y generar mayor certidumbre económica", explicó el ministerio.

El 28 de enero de este año, Espinoza reportó que el riesgo país había bajado a menos de 600 puntos básicos. Luego, el 13 de febrero, el índice continuó en descenso y se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos.

"El riesgo país, cuando llegamos al gobierno estaba por arriba de los 1.000 puntos básicos, hoy día está en el orden de los 500 puntos básicos, lo hemos reducido prácticamente a la mitad", explicó la semana pasada en conferencia de prensa.

El riesgo país se calcula a partir del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (Embi, por sus siglas en inglés) y refleja la sobretasa que un país debe pagar al emitir deuda en comparación con la tasa libre de riesgo, correspondiente a los bonos del Tesoro estadounidense. El índice es elaborado por JPMorgan y varía según los precios de los bonos soberanos en los mercados internacionales.

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