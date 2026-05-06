YPFB garantiza combustible sin riesgo para motores

Economía
ABI
Publicado el 06/05/2026 a las 22h25
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El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó este miércoles que está garantizada la calidad del combustible en todo el país y que no habrá daños en los vehículos.

“La población puede estar tranquila, la gasolina que está llegando es de buena calidad, no va a dañar los motores”, señaló Daroca.

La autoridad se presentó este miércoles ante la Comisión Especial de Investigación sobre Hidrocarburos de la Cámara de Senadores que indaga la calidad de los combustibles. Dijo que brindó una explicación definitiva respecto a lo ocurrido con la gasolina.

“Y también (me permití) explicar claramente, a partir de lo que se ha identificado, cuál fue la raíz del problema, mostrar aquí a la Comisión y posteriormente se difundirá a toda la población las medidas concretas que se han tomado, las acciones concretas que estamos siguiendo para que esto no vuelva a ocurrir nunca más”, aseguró.

El presidente de la estatal petrolera manifestó que se ha superado el problema de la mala calidad del combustible y pidió tranquilidad a la población.

En relación con el diésel, mencionó que ya se realizó un ajuste para cubrir la sobredemanda que había y que en los próximos días se regularizará la distribución de ese combustible.

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