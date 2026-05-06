YPFB: Pozo ECD-8D apunta a desarrollar reservas de gas

Economía
Redacción Central
Publicado el 06/05/2026 a las 10h22
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que la perforación del pozo Enconada-8D (ECD-8D) registra un importante avance y tiene como objetivo desarrollar reservas de gas y condensado en la formación Petaca (niveles Petaca A y Petaca B).

“Se trata de un pozo dirigido, ubicado en la cresta de la estructura para los reservorios de interés. El pronóstico de producción determinado para este proyecto considera un caudal aproximado de 3,8 millones de pies cúbicos por día de gas (MMpcd)”, indicó Raúl Giraudo, gerente general de YPFB Andina S.A.

De acuerdo con la revisión de información del área y los resultados positivos del pozo ECD-7, la estructura presenta su mejor expresión hacia el noreste, con desarrollo en distintos niveles de la formación Petaca. Con el fin de continuar el desarrollo del campo e incrementar el factor de recobro final, se ejecuta la perforación del pozo ECD-8D. Una vez finalizadas las actividades de perforación del pozo ECD-8D, se tiene previsto continuar con la perforación del pozo de desarrollo ECD-9D.

YPFB Andina S.A., subsidiaria de YPFB Corporación y operadora del campo Enconada, invierte aproximadamente 7,67 millones de dólares en la perforación de este pozo dirigido, cuya profundidad final se estima en 2.183 metros, hasta atravesar la formación Ichoa.

El pozo inició su perforación el 9 de abril de 2026. A inicios de mayo alcanzó la profundidad final, atravesando los objetivos con buenas muestras de gas, y tiene programada su entrada en producción para agosto de 2026.

El campo Enconada fue descubierto por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en julio de 1972 con la perforación del pozo ECD-X2, clasificado como productor de gas y condensado de la formación Petaca. En el campo también se han perforado los pozos ECD-6, ECD-7, ECD-5D, ECD-X1, ECD-X3 y ECD-X4.

El inicio de la producción continua del campo ocurrió en 2021. Actualmente produce 8,93 MMpcd de gas y 252 barriles por día de condensado, con una producción acumulada de 8,4 mil millones de pies cúbicos (8.4 BCF) de gas.

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