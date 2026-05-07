Bolivia emite nuevos bonos soberanos y recauda $us 1.000 millones

Economía
ERBOL y LOS TIEMPOS
Publicado el 07/05/2026 a las 18h19
ESCUCHA LA NOTICIA

El Gobierno confirmó este jueves que ha logrado recaudar 1.000 millones de dólares frescos del mercado de capitales, mediante una emisión de bonos soberanos a una tasa de interés de 9,45% anual, a cinco años de plazo.

El ministro de Economía, Gabriel Espìnoza, destacó que esta emisión de bonos se logró gracias a un trabajo de varios meses, en la perspectiva de bajar la percepción de riesgo de Bolivia.

Espinoza resaltó que se recibieron demandas de compra por cinco veces veces el valor de lo ofertado y resaltó el interés de los inversionistas por los bonos bolivianos, cuando considera que hace seis meses era prácticamente imposible para el país volver a ingresar a los mercados internacionales.

Afirmó que la tasa de interés ofrecida por Bolivia es similar a la que emiten otros países con mejor calificación de riesgo, como Ecuador, Argentina o México.

El Ministro resaltó también que hubo demanda de 166 inversores calificados. Contextualizó que antes se “maquillaba” la colocación de bonos obligando a entidades como la Gestora para tomarlos.

 

“Dinero nuevo”

“Estos mil millones de dólares llegarán en los próximos días al Banco Central. (Es) dinero nuevo, dinero completamente fresco para nuestra economía. Entonces en líneas generales esto marcado un retorno muy exitoso de la economía boliviana a mercados internacionales”, afirmó.

También explicó que esta inyección se destinará al Tesoro General de la Nación, para fines del presupuesto: mayores recursos para salud, educación, apoyar el desarrollo de las regiones, empujar proyectos de inversión y reforzar las reservas.

“Dutsche Bank y Santander (dos de las instituciones financieras y bancarias más grandes del mundo) gestionan la operación”, indica el sitio especializado Bloomberglinea que publicó un artículo titulado “Bolivia regresa al mercado internacional de deuda con emisión de US$1.000 millones”, horas antes antes de la información divulgada por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Identifican cepa andina de hantavirus que se propaga entre humanos
2
Hace un año: la esposa del actor Gene Hackman murió de hantavirus, en su casa encontraron excrementos de roedores
3
Gobierno abre posibilidad de abrogar ley 1720 y deja en manos de la Asamblea
4
Detienen a la madre de la niña ultrajada en El Abra por encubrimiento
5
Los choferes suspenden bloqueo, pero presionan campesinos, COB y maestros

Lo más compartido

1
Bolivia emite nuevos bonos soberanos y recauda $us 1.000 millones
2
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
3
Gobierno convoca a encuentro nacional este sábado con líderes y sectores sociales del país
4
Líderes mineros y cobistas ganan Bs 47 MM por año
5
EEUU recomienda a sus ciudadanos evitar visitar el Chapare por aumento de delitos y narcotráfico

Más en Economía

07/05/2026
Fexco Negocio generó proyección de transacciones por $us 84 millones
La Fexco Negocios 2026 consolidó un movimiento económico proyectado superior a $us 84 millones en la Rueda Empresarial de Negocios y la Vitrina Comercial...
Ver más
07/05/2026
Gobierno presenta Ley de Electricidad para incorporar energías renovables con apertura al sector privado
El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables, con el que busca incorporar energías renovables y abrir el mercado...
Ver más
El nuevo ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, pidió disculpas ayer al sector del transporte por los daños ocasionados por la “gasolina desestabilizada” y aseguró que los involucrados en este...
Ver más
07/05/2026
Ministro de Hidrocarburos pide disculpas a los choferes por la “barbaridad” de la gasolina
“La población puede estar tranquila, la gasolina que está llegando es de buena calidad, no va a dañar los motores”, asegura el presidente de la estatal petrolera.
Ver más
06/05/2026
YPFB garantiza combustible sin riesgo para motores
Están declarados en comisión, no trabajan y perciben salarios y beneficios sociales mientras fungen como dirigentes, según establece un decreto de 2022.
Ver más
06/05/2026
Líderes mineros y cobistas ganan Bs 47 MM por año
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó mediante su Sistema de Información Diaria de Abastecimiento que el martes 5 de mayo distribuyó a nivel nacional 10.910.415 litros de...
Ver más
06/05/2026
YPFB distribuye 10,9 millones de litros de gasolina y diésel, más de un millón en Cochabamba
En Portada
07/05/2026 Economía
Bolivia emite nuevos bonos soberanos y recauda $us 1.000 millones
El país “vendió bonos en dólares en los mercados internacionales de capitales por primera vez en los últimos cuatro años “, informó un sitio especializado en...
vista
07/05/2026 Seguridad
EEUU recomienda a sus ciudadanos evitar visitar el Chapare por aumento de delitos y narcotráfico
El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 28 de abril su advertencia de viaje para Bolivia, recomendando a los ciudadanos estadounidenses...
vista
07/05/2026 Economía
Gobierno presenta Ley de Electricidad para incorporar energías renovables con apertura al sector privado
El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables, con el que busca incorporar energías renovables y abrir el mercado...
vista
07/05/2026 País
Maestros urbanos anuncian paro nacional el lunes
La medida estará acompañado de movilizaciones y toma de algunas instituciones, anunció el el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de...
vista
07/05/2026 País
"Es riesgoso" y "no se puede ceder a chantajes": Samuel y Camacho rechazan la abrogación de la Ley 1720
Por separado, dos de los aliados del Gobierno, el empresario Samuel Doria Medina y el exgobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, expresaron su rechazo a la...
vista
07/05/2026 Mundo
Hay más contagios por brote de hantavirus en crucero
Se confirmó uno en Suiza y otro en Países Bajos, dos posibles infectados están aislados en Singapur. Otros países rastrean personas que tuvieron contacto con...
vista
Actualidad
El país “vendió bonos en dólares en los mercados internacionales de capitales por primera vez en los últimos cuatro...
Ver más
07/05/2026 Economía
Bolivia emite nuevos bonos soberanos y recauda $us 1.000 millones
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, posesionó este jueves a las nuevas autoridades que conforman el gabinete...
Ver más
07/05/2026 Cochabamba
Loza posesiona a su gabinete, elimina dos secretarías y anuncia ley de austeridad
La medida estará acompañado de movilizaciones y toma de algunas instituciones, anunció el el secretario ejecutivo de la...
Ver más
07/05/2026 País
Maestros urbanos anuncian paro nacional el lunes
Se confirmó uno en Suiza y otro en Países Bajos, dos posibles infectados están aislados en Singapur. Otros países...
Ver más
07/05/2026 Mundo
Hay más contagios por brote de hantavirus en crucero
Deportes
El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que ahora aplicará el...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Mustafá seguirá en la presidencia y llevará adelante el plan B en Wilstermann; no renunciará
Bolívar empató con el venezolano Deportivo La Guaira 1-1 ayer en Caracas. Lo hizo sobre el final y con fortuna, por lo...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Bolívar empata La Guaira y se mantiene en la lucha en la Copa Libertadores
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
Always Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
Doble Click
La artista barranquillera Shakira fue anunciada como la intérprete de la canción oficial del Mundial 2026, torneo que...
Ver más
07/05/2026 Música
Shakira presenta "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026
La cantante galesa Bonnie Tyler, de 74 años, se está recuperando tras someterse a una intervención quirúrgica de...
Ver más
07/05/2026 Música
La cantante de “Total Eclipse of the Heart” es hospitalizada de emergencia en Portugal
Llegó el día. Hoy se estrena la multipremiada película nacional “La hija cóndor” tras un periplo exitoso en el exterior...
Ver más
07/05/2026 Cine
Filme “La hija cóndor” llega para conquistar a su público
Por segundo año consecutivo, la escritora potosina Eliana Soza estará presente en el Festival Internacional del Libro...
Ver más
06/05/2026 Cultura
La escritora Eliana Soza resalta la presencia boliviana en Filay 2026