Bolivia emite nuevos bonos soberanos y recauda $us 1.000 millones

El Gobierno confirmó este jueves que ha logrado recaudar 1.000 millones de dólares frescos del mercado de capitales, mediante una emisión de bonos soberanos a una tasa de interés de 9,45% anual, a cinco años de plazo.

El ministro de Economía, Gabriel Espìnoza, destacó que esta emisión de bonos se logró gracias a un trabajo de varios meses, en la perspectiva de bajar la percepción de riesgo de Bolivia.

Espinoza resaltó que se recibieron demandas de compra por cinco veces veces el valor de lo ofertado y resaltó el interés de los inversionistas por los bonos bolivianos, cuando considera que hace seis meses era prácticamente imposible para el país volver a ingresar a los mercados internacionales.

Afirmó que la tasa de interés ofrecida por Bolivia es similar a la que emiten otros países con mejor calificación de riesgo, como Ecuador, Argentina o México.

El Ministro resaltó también que hubo demanda de 166 inversores calificados. Contextualizó que antes se “maquillaba” la colocación de bonos obligando a entidades como la Gestora para tomarlos.

“Dinero nuevo”

“Estos mil millones de dólares llegarán en los próximos días al Banco Central. (Es) dinero nuevo, dinero completamente fresco para nuestra economía. Entonces en líneas generales esto marcado un retorno muy exitoso de la economía boliviana a mercados internacionales”, afirmó.

También explicó que esta inyección se destinará al Tesoro General de la Nación, para fines del presupuesto: mayores recursos para salud, educación, apoyar el desarrollo de las regiones, empujar proyectos de inversión y reforzar las reservas.

“Dutsche Bank y Santander (dos de las instituciones financieras y bancarias más grandes del mundo) gestionan la operación”, indica el sitio especializado Bloomberglinea que publicó un artículo titulado “Bolivia regresa al mercado internacional de deuda con emisión de US$1.000 millones”, horas antes antes de la información divulgada por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas.