Gobierno presenta Ley de Electricidad para incorporar energías renovables con apertura al sector privado

El Gobierno presentó este jueves el proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables, con el que busca incorporar energías renovables y abrir el mercado eléctrico a la participación del sector privado como parte de sus leyes estructurales para atraer inversión.

"Con esta nueva ley pasamos de un mercado controlado prácticamente por el Estado a un mercado competitivo y sobre todo dando el rol que le corresponde al sector privado", afirmó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, durante la presentación.

La norma inició su trámite con la remisión al Ministerio de la Presidencia para un proceso interno técnico y jurídico de unos 15 días antes de su envío a la Asamblea Legislativa, mientras se prevé una socialización con actores del sector y la sociedad civil.

El proyecto busca modernizar el sistema eléctrico, ordenar la normativa vigente y garantizar el suministro de electricidad a mediano y largo plazo, además de promover tarifas equitativas, eficiencia, sostenibilidad y acceso universal.

Entre los cambios se incluyen la incorporación de energías renovables no convencionales, almacenamiento y generación distribuida, subastas para el sector, nuevas figuras como comercializadores, mayor transparencia institucional e integración energética regional.