En Bolivia, por una línea de teléfono fijo hay 43 móviles, según laATT

Economía
La Prensa
Publicado el 11/05/2026 a las 8h15
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El uso de la telefonía móvil en Bolivia crece como la espuma de la cerveza. Según los datos recogidos por la Autoridad de Telecomunicaciones (ATT) a fines de 2025 se reportaron casi 12,4 millones de líneas móviles registradas, lo que representa que hay más aparatos tecnológicos en uso que la misma población que apenas supera los 11 millones de habitantes.

Por otro lado, se observa una constante declinación de la telefonía fija, con una caída desde 2015 de casi un 60%.

Más celulares

El informe de la ATT señala que ese año se registró la mayor cantidad de líneas fijas registradas con casi 793 mil en todo el país, pero en 2025 se redujo ese volumen a un poco más de 292 mil, lo que representa una caída de casi un 60% en 10 años.

El informe de la entidad fiscalizadora detalla que el crecimiento de la telefonía móvil en el país se observa a partir de 2006, cuando de cada 10 habitantes, apenas dos tenían un celular, en 2012 se reportó que de cada 10 personas nueve contaban con un móvil y en la actualidad hay usuarios que cuentan hasta con tres aparatos de comunicación. Cabe recordar que, en 1990, la primera empresa en proveer servicio de telefonía móvil en Bolivia fue Tigo, que en ese momento se denominaba Telecel. Posteriormente, la empresa estatal Entel ingresó al mercado en 1996 y Viva fue la tercera y última operadora en 2000. Si bien se hablaba de la posibilidad de habilitar un cuarto operador, se optó por cerrar el mercado y más abrir la posibilidad de que las cooperativas telefónicas puedan ofrecer este sistema.

Según el reporte de la entidad reguladora señala que La Paz concentra el 30 % de las líneas fijas, le sigue Santa cruz con el 26 % y Cochabamba se convierte en la tercera región en importancia con el 28%.

El departamento de Oruro cuenta con el 7%de teléfonos fijos, Chuquisaca le sigue con el 4 %, Tarija con el 3%, Potosí y Pando se encuentran en los últimos lugares, mientras que en Beni ya se dejó de emplear este servicio.  Algo similar ocurre con las líneas móviles, con la diferencia de que en Beni hay al menos un 3% de usuarios que cuentan con este servicio.

Según los datos del Censo Nacional, solo el 8,2% de los hogares que fueron encuestados cuentan con el servicio de teléfono fija, esto significa que el 11,6% en el área urbana emplea este servicio y el 1,5% en el área rural.

Usuarios

Los especialistas del sector consideran que todavía hay una generación que prefiere emplear este servicio por lo que esperan que todavía pase una buena cantidad de años para que el tradicional teléfono negro desaparezca.

El Censo establece que son en total 285.119 hogares que cuentan con una o más líneas fijas, pese a los esfuerzos que realizaron las cooperativas telefónicas para otorgar incluso hasta tres números diferentes con el mismo precio, como el caso de la paceña Cotel.

Los estudios de la Autoridad de Telecomunicaciones muestran una tendencia clara sobre el uso de los teléfonos: el uso de las líneas fijas disminuyó drásticamente, pero también se observa un servicio mixto, especialmente de las personas mayores de 70 años.

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