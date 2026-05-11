El dólar referencial continúa superando los Bs 10 en este inicio de semana

Economía
AGENCIAS
Publicado el 11/05/2026 a las 11h34
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El dólar referencial en Bolivia continúa superando los 10 bolivianos, tanto para la venta como para la compra, según los datos de la página oficial del Banco Central de Bolivia.

De acuerdo a la plataforma del BCB, la divisa estadounidense tiene un valor de Bs 10,14 para la compra y Bs 10,35 para la venta, cifra que muestra una subida en comparación a las últimas cifras mostradas el pasado viernes y el fin de semana.

Mientras que el dólar digital en el mercado paralelo también muestra una cifra que roza los Bs 10, pero es menor a la del referencial. Según la página de dolarboliviahoy se encuentra en Bs 9,99 para la compra y Bs 9,96 para la venta.

En la plataforma de Dólar Blue, hasta las 7:10 el dólar paralelo se cotiza en Bs 10 para la compra y Bs 9,96 para la venta.

semana, que era de Bs 10,10 para la compra y Bs 10,35 para la venta.

Las cifras continúan mostrando un montó mucho mayor a la cotización oficial del dólar que también publica el Banco Central que es de Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta.

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