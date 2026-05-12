Asociación de Municipios de Bolivia denuncia pérdidas por Bs 150 millones a causa de los bloqueos

La Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) denunció hoy martes su preocupación por los perjuicios que generan los bloqueos que se registran en el altiplano boliviano y otras regiones del país porque generan pérdidas económicas considerables que alcanzan aproximadamente los 150 millones de bolivianos.

El representante de la AMB, André Humerez, señaló que los daños afectan principalmente a los sectores productivos y de turismo, advirtiendo que se requiere una atención inmediata para evitar mayores impactos.

“Nosotros representamos a las nueve alcaldías de capitales más El Alto. Las sumas ascienden a más de 150 millones de bolivianos en estos días en productos que estamos perdiendo”, manifestó Humerez al canal estatal, según reporte de Unitel.

También indicó que la situación afecta a turistas que permanecen varados en distintos departamentos del país, por lo que pidió a las autoridades habilitar vuelos solidarios para facilitar su retorno.

Asimismo, cuestionó las demandas de algunos sectores movilizados, a las que calificó como “ilegítimas” y con un trasfondo político, aunque aclaró que existen pedidos que deben ser atendidas mediante diálogo, según Unitel.

“Hay demandas legítimas e ilegítimas. Las ilegítimas son aquellas de carácter político que no se pueden permitir. Las legítimas, como la de los maestros, deben ser atendidas en mesas de negociación”, consideró.

La AMB sugirió la ejecución de acciones de desbloqueo de manera pacífica, con el objetivo de evitar mayores perjuicios económicos y sociales en el país.

Las medidas de presión persisten este martes, las cuales afectan principalmente al departamento de La Paz que se encuentra cercada debido a los cortes de rutas en vías hacia Oruro, Viacha, el Titicaca y Perú.