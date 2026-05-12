Miembros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos visitan Bolivia

Economía
Redacción Central
Publicado el 12/05/2026 a las 17h24
ESCUCHA LA NOTICIA

Representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) visitan esta semana La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para impulsar la cooperación en asistencia técnica agrícola y seguridad alimentaria en Bolivia.

El 8 de mayo, el USDA publicó que Bolivia es uno de los siete “Países Prioritarios” en la próxima ronda de su Programa Internacional McGovern-Dole de Alimentación para la Educación y Nutrición Infantil (McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program).  A través de una convocatoria competitiva de oportunidades de financiamiento (Notice of Funding Opportunity), el USDA invita a organizaciones elegibles a presentar propuestas para proyectos de cinco años que contribuirían a proporcionar alimentos nutritivos en las escuelas de Bolivia, con más de 10 millones de dólares en financiamiento del gobierno de Estados Unidos y en coordinación con los propios esfuerzos del gobierno boliviano en materia de alimentación escolar. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 22 de junio de 2026.

Bolivia también es uno de los siete “Países Prioritarios” del Programa Food for Progress del USDA.  En coordinación con el gobierno boliviano, el USDA prevé invitar a la presentación de propuestas para proyectos de cinco años destinados a mejorar la productividad agrícola y ampliar el comercio agrícola.  Se darán a conocer más detalles próximamente.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio
2
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
3
Autoridades antidrogas de Bolivia se reúnen con la DEA en Washington
4
Justicia admite que presunta víctima de Evo negó delito, pero juicio continúa
5
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel

Más en Economía

12/05/2026
ENDE Transmisión refuerza la estabilidad eléctrica en el Beni con mantenimiento
En una acción clave para garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro, ENDE Transmisión, filial de ENDE Corporación, intensifica la ejecución de...
Ver más
12/05/2026
Asociación de Municipios de Bolivia denuncia pérdidas por Bs 150 millones a causa de los bloqueos
La Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) denunció hoy martes su preocupación por los perjuicios que generan los bloqueos que se registran en el altiplano...
Ver más
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, dio por cerrada la crisis por la calidad de la gasolina y anunció que se reforzaron los controles para evitar...
Ver más
12/05/2026
YPFB identifica las causas de gasolina desestabilizada y da por cerrada la crisis
“Es un capítulo que estamos cerrando definitivamente. Hemos identificado todas las causas, hemos actuado con rapidez y decisión y hemos puesto en marcha las soluciones estructurales que el país...
Ver más
11/05/2026
YPFB da por cerrada crisis de calidad de la gasolina
Otro de los efectos identificados es la disrupción de las cadenas de suministro, que impide el normal funcionamiento del aparato productivo y compromete el cumplimiento de contratos y entregas.
Ver más
11/05/2026
Industriales alertan que bloqueos causan pérdidas de $us 60 millones diarios
El dólar referencial en Bolivia continúa superando los 10 bolivianos, tanto para la venta como para la compra, según los datos de la página oficial del Banco Central de Bolivia.
Ver más
11/05/2026
El dólar referencial continúa superando los Bs 10 en este inicio de semana
En Portada
12/05/2026 País
Senado aprueba norma que abroga la Ley 1720
La Cámara Alta introdujo modificaciones al proyecto original, que fue devuelto a Diputados para que las apruebe y sancione la ley que pone anulará la norma que...
vista
12/05/2026 País
Gobierno y maestros urbanos, en “silencio mediático”, vuelven a dialogar el sábado
Su encuentro de este martes en Cochabamba duró más de 6 horas. Declararon cuarto intermedio hasta el sábado, mientras, los dirigentes del magisterio...
vista
12/05/2026 País
Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país
El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y movilizaciones en el país destacando que...
vista
12/05/2026 País
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, se refirió a los bloqueos y movilizaciones en contra del Gobierno y además de exigir respeto al voto popular...
vista
12/05/2026 Seguridad
Autoridades antidrogas de Bolivia se reúnen con la DEA en Washington
El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) viajaron a la...
vista
12/05/2026 País
Afines a Morales marchan hacia La Paz
Partieron desde Caracollo, a 40 km de la ciudad de Oruro, a media tarde de este martes. Sus dirigentes anuncian que se sumarán a las movilizaciones de la COB...
vista
Actualidad
Su encuentro de este martes en Cochabamba duró más de 6 horas. Declararon cuarto intermedio hasta el sábado, mientras,...
Ver más
12/05/2026 País
Gobierno y maestros urbanos, en “silencio mediático”, vuelven a dialogar el sábado
El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha...
Ver más
12/05/2026 Seguridad
Autoridades antidrogas de Bolivia se reúnen con la DEA en Washington
Partieron desde Caracollo, a 40 km de la ciudad de Oruro, a media tarde de este martes. Sus dirigentes anuncian que se...
Ver más
12/05/2026 País
Afines a Morales marchan hacia La Paz
“Estamos haciendo un trabajo en conjunto con los transportistas porque es la única manera de hacer un control social”,...
Ver más
12/05/2026 País
Hay una línea de WhatsApp para denunciar daños a vías y desvío de combustible
Deportes
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Hugo Dellien y Juan Carlos Prado afrontarán esta semana su último torneo en Europa previo a su participación en la...
Ver más
12/05/2026 Tenis
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
Los bloqueos de carreteras en el país afectan el normal desarrollo del campeonato nacional de fútbol profesional, por...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Los bloqueos perjudican el normal desarrollo del torneo profesional de fútbol
Bolivia participará desde este lunes hasta el sábado 16 de mayo en el Sudamericano Sub-14 de tenis en Rosario,...
Ver más
11/05/2026 Multideportivo
Tenis: Bolivia con equipo completo para participar en el Sudamericano Sub-14 de Rosario
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
Ver más
12/05/2026 Cultura
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
Ver más
10/05/2026 Vida
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos
Al sur de Cochabamba, en la localidad de Omereque, el majestuoso vuelo de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys), una...
Ver más
10/05/2026 Cultura
Pinturas rupestres y vestigios milenarios: el tesoro oculto de Omereque