Miembros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos visitan Bolivia

Representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) visitan esta semana La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para impulsar la cooperación en asistencia técnica agrícola y seguridad alimentaria en Bolivia.

El 8 de mayo, el USDA publicó que Bolivia es uno de los siete “Países Prioritarios” en la próxima ronda de su Programa Internacional McGovern-Dole de Alimentación para la Educación y Nutrición Infantil (McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program). A través de una convocatoria competitiva de oportunidades de financiamiento (Notice of Funding Opportunity), el USDA invita a organizaciones elegibles a presentar propuestas para proyectos de cinco años que contribuirían a proporcionar alimentos nutritivos en las escuelas de Bolivia, con más de 10 millones de dólares en financiamiento del gobierno de Estados Unidos y en coordinación con los propios esfuerzos del gobierno boliviano en materia de alimentación escolar. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 22 de junio de 2026.

Bolivia también es uno de los siete “Países Prioritarios” del Programa Food for Progress del USDA. En coordinación con el gobierno boliviano, el USDA prevé invitar a la presentación de propuestas para proyectos de cinco años destinados a mejorar la productividad agrícola y ampliar el comercio agrícola. Se darán a conocer más detalles próximamente.