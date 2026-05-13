Bloqueos provocan pérdidas de hasta Bs 25 millones por día al turismo, alerta ministra Yáñez

Economía
ABI
Publicado el 13/05/2026 a las 11h50
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La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, alertó que los bloqueos de carreteras provocan pérdidas de hasta Bs 25 millones por día al sector turístico, con efectos directos sobre el empleo, las reservas y la imagen internacional de Bolivia.

“Es realmente una afectación terrible al turismo. El sector hotelero, los transportistas, los gastrónomos están perdiendo una cantidad de recursos exorbitante. Nuestro cálculo es entre 20 millones y 25 millones de bolivianos”, afirmó la autoridad en contacto con medios estatales.

Yáñez advirtió que el impacto económico no se limitará a los días de bloqueo, sino que podría extenderse entre seis meses y un año debido a la cancelación de reservas y a las alertas que otros países emiten sobre Bolivia como destino turístico.

“Los países comienzan a advertir a sus ciudadanos que el destino Bolivia puede ser un destino complicado”, señaló.

La ministra explicó que regiones turísticas como Uyuni, Copacabana y Torotoro enfrentan una situación crítica porque gran parte de su economía depende del flujo permanente de visitantes.

Añadió que la paralización afecta principalmente a pequeños emprendedores, transportistas, restaurantes y trabajadoras vinculadas al sector.

“Gran parte de los negocios gastronómicos en mercados y gastronomía de calle son manejados por mujeres, entonces estamos afectando a todos”, sostuvo.

La autoridad recordó además que Bolivia registró en marzo un crecimiento del 16% en turismo respecto al mismo mes de 2025, tras los esfuerzos impulsados por el gobierno del presidente Rodrigo Paz para posicionar al país como destino internacional.

“Hemos conectado a Bolivia con el mundo y el mundo ha llegado a Bolivia en esta temporada, pero la afectación a la imagen del país es muy complicada”, afirmó.

Yáñez pidió conciencia sobre las consecuencias económicas y sociales de los bloqueos y remarcó que el turismo constituye una de las actividades que más distribuye ingresos entre diversos sectores de la población.

 

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