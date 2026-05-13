Gobierno desembolsará Bs 380 millones por IDH y regalías a las regiones para reducir el “estrés”

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, confirmó que a partir de este miércoles 13 de mayo se comenzará a realizar el desembolso de Bs 380 millones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías a los departamentos para garantizar un flujo financiero y que estén “bajo un estrés menor”.

Espinoza indicó que los desembolsos se agilizarán a los gobiernos subnacionales. “Estamos trabajando para que este ciclo de pago se adelante, es decir, que de ahora en adelante, en la segunda semana del mes, todos los gobiernos subnacionales recibirán los desembolsos de IDH y de regalías para que sus flujos financieros estén bajo un estrés menor”, indicó a Unitel.

Detalló que los desembolsos referentes a regalías serán de un total de Bs 100 millones para seis departamentos: Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, estos dos últimos por regalías “complementarias”.

Mientras que, en el caso del IDH, se habilitarán cerca de Bs 280 millones que serán distribuidos a todos los municipios y gobernaciones del país, según el factor de coparticipación tributaria, informó el ministro a la misma red.

Santa Cruz

El ministro confirmó que la Gobernación recibirá cerca de Bs 40 millones, lo que le puede permitir cubrir un desfase presupuestario de 33 millones que ya había sido conversado con las autoridades regionales en el reciente “Encuentro por Bolivia”.