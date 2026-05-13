Gobierno desembolsará Bs 380 millones por IDH y regalías a las regiones para reducir el “estrés”

Economía
Redacción Central
Publicado el 13/05/2026 a las 9h22
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, confirmó que a partir de este miércoles 13 de mayo se comenzará a realizar el desembolso de Bs 380 millones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías a los departamentos para garantizar un flujo financiero y que estén “bajo un estrés menor”.

Espinoza indicó que los desembolsos se agilizarán a los gobiernos subnacionales. “Estamos trabajando para que este ciclo de pago se adelante, es decir, que de ahora en adelante, en la segunda semana del mes, todos los gobiernos subnacionales recibirán los desembolsos de IDH y de regalías para que sus flujos financieros estén bajo un estrés menor”, indicó a Unitel.

Detalló que los desembolsos referentes a regalías serán de un total de Bs 100 millones para seis departamentos: Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, estos dos últimos por regalías “complementarias”.

Mientras que, en el caso del IDH, se habilitarán cerca de Bs 280 millones que serán distribuidos a todos los municipios y gobernaciones del país, según el factor de coparticipación tributaria, informó el ministro a la misma red.

Santa Cruz

El ministro confirmó que la Gobernación recibirá cerca de Bs 40 millones, lo que le puede permitir cubrir un desfase presupuestario de 33 millones que ya había sido conversado con las autoridades regionales en el reciente “Encuentro por Bolivia”.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Multitudinario reclamo universitario contra el gobierno argentino
2
Gobierno ve fin “político” en protestas y sectores suman bloqueos y demandas
3
A cuatro días de bloqueo los efectos recaen en ciudadanos y transportistas
4
Jefe de la mafia brasileña vivía en Cotoca como “empresario”
5
Bolívar y Nacional Potosí se enfrentan hoy en el Siles a pesar del bloqueo de carreteras

Lo más compartido

1
Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio
2
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
3
Autoridades antidrogas de Bolivia se reúnen con la DEA en Washington
4
Justicia admite que presunta víctima de Evo negó delito, pero juicio continúa
5
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel

Más en Economía

12/05/2026
ENDE Transmisión refuerza la estabilidad eléctrica en el Beni con mantenimiento
En una acción clave para garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro, ENDE Transmisión, filial de ENDE Corporación, intensifica la ejecución de...
Ver más
12/05/2026
Miembros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos visitan Bolivia
Representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) visitan esta semana La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para...
Ver más
La Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) denunció hoy martes su preocupación por los perjuicios que generan los bloqueos que se registran en el altiplano boliviano y otras regiones del país...
Ver más
12/05/2026
Asociación de Municipios de Bolivia denuncia pérdidas por Bs 150 millones a causa de los bloqueos
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, dio por cerrada la crisis por la calidad de la gasolina y anunció que se reforzaron los controles para evitar...
Ver más
12/05/2026
YPFB identifica las causas de gasolina desestabilizada y da por cerrada la crisis
“Es un capítulo que estamos cerrando definitivamente. Hemos identificado todas las causas, hemos actuado con rapidez y decisión y hemos puesto en marcha las soluciones estructurales que el país...
Ver más
11/05/2026
YPFB da por cerrada crisis de calidad de la gasolina
Otro de los efectos identificados es la disrupción de las cadenas de suministro, que impide el normal funcionamiento del aparato productivo y compromete el cumplimiento de contratos y entregas.
Ver más
11/05/2026
Industriales alertan que bloqueos causan pérdidas de $us 60 millones diarios
En Portada
13/05/2026 País
Gobierno ve fin “político” en protestas y sectores suman bloqueos y demandas
Los bloqueos instalados en el país dejaron de responder a demandas sectoriales y pasaron a tener fines políticos, dijo ayer el vocero presidencial José Luis...
vista
13/05/2026 País
A cuatro días de bloqueo los efectos recaen en ciudadanos y transportistas
A cuatro días  del bloqueo de carreteras en el país por varios sectores sociales, las consecuencias de la medida ya se sienten y se traducen en escasez de...
vista
13/05/2026 Mundo
Multitudinario reclamo universitario contra el gobierno argentino
Una nueva marcha universitaria se llevó adelante ayer. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo pidiendo que se cumpla la Ley de...
vista
13/05/2026 Seguridad
Jefe de la mafia brasileña vivía en Cotoca como “empresario”
Un ciudadano brasileño, considerado como uno de los capos de una facción del Comando Vermelho, cayó preso en Santa Cruz, junto a su pareja, que manejaba las...
vista
13/05/2026 Cochabamba
Loza convoca a los alcaldes de Cercado, Colcapirhua y Quillacollo por la basura
Ante la ausencia del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, a la reunión convocada ayer en la Gobernación para tratar la problemática de la basura en la...
vista
13/05/2026 Cochabamba
Sedes reporta incremento del 10% en resfríos y un aumento de casos varicela
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó ayer un incremento de casi el 10% en los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), que...
vista
Actualidad
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, confirmó que a partir de este miércoles 13 de mayo se...
Ver más
13/05/2026 Economía
Gobierno desembolsará Bs 380 millones por IDH y regalías a las regiones para reducir el “estrés”
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó ayer un incremento de casi el 10% en los casos de...
Ver más
13/05/2026 Cochabamba
Sedes reporta incremento del 10% en resfríos y un aumento de casos varicela
Ante la ausencia del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, a la reunión convocada ayer en la Gobernación para...
Ver más
13/05/2026 Cochabamba
Loza convoca a los alcaldes de Cercado, Colcapirhua y Quillacollo por la basura
Un ciudadano brasileño, considerado como uno de los capos de una facción del Comando Vermelho, cayó preso en Santa Cruz...
Ver más
13/05/2026 Seguridad
Jefe de la mafia brasileña vivía en Cotoca como “empresario”
Deportes
El presidente Rodrigo Paz informó que realizan las gestiones para que los jugadores de la Selección de Talla Baja se...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Selección de Talla Baja se alista para el Mundial de Marruecos
“Estamos haciendo un gran esfuerzo económico, solo esperamos que los jugadores respondan en la misma medida”, dijo...
Ver más
13/05/2026 Fútbol
Bolívar y Nacional Potosí se enfrentan hoy en el Siles a pesar del bloqueo de carreteras
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Hugo Dellien y Juan Carlos Prado afrontarán esta semana su último torneo en Europa previo a su participación en la...
Ver más
12/05/2026 Tenis
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
El director neozelandés Peter Jackson recibió una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un...
Ver más
13/05/2026 Cine
Festival de Cannes comienza con la Palma de Oro para Jackson
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
Ver más
12/05/2026 Cultura
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
Ver más
10/05/2026 Vida
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos