YPFB suspende el servicio de gas natural por redes en Achacachi y Warisata por bloqueo en Konani

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este miércoles que suspendió en forma temporal el suministro de gas natural a las localidades de Achacachi y Warisata, debido a que el camión cisterna criogénico que transporta 18 toneladas de Gas Natural Licuado (GNL) se encuentra varado en el bloqueo registrado en la localidad de Konani.

“Debido a los bloqueos existentes en la carretera Oruro - La Paz, la cisterna criogénica programada para reabastecer con el producto no ha podido arribar al municipio de Achacachi. En este sentido, YPFB se ve obligada a suspender temporalmente el servicio de gas natural por redes en las poblaciones de Achacachi y Warisata, encontrándose presta para reponer el servicio en cuanto la cisterna criogénica pueda llegar a reabastecer este combustible”, menciona un reporte de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos de la estatal petrolera.

Adicionalmente, por medidas de seguridad, YPFB no despachará cisternas en sectores donde se registran bloqueos, debido a que las cisternas no pueden permanecer ni circular donde existe peligro. El abastecimiento se podrá volver a garantizar después de 48 horas una vez que se levante el bloqueo.

La unidad de transporte con destino a la Estación Satelital de Regasificación (ESR) de Achacachi salió de la Planta de GNL instalada en Río Grande, Santa Cruz, el 3 de mayo de este año. Actualmente se encuentra varada en Konani, luego de superar el punto de bloqueo de Panduro.

La Estación Satelital de Regasificación (ESR) de Achacachi tiene la función de vaporizar el GNL, retornándolo a su estado natural gaseoso y de esta manera permitir el suministro de gas. La ESR se compone de almacenamiento de GNL, bombas de alta y baja presión, vaporizadores ambientales y una unidad de regulación, medición y odorización.

La Planta de GNL instalada en Río Grande, Santa Cruz, procesa gas natural para producir GNL que se transporta a través de cisternas criogénicas hasta las ESRs, donde el GNL retorna al estado gaseoso y es entregado a las redes de distribución.

YPFB agradeció la comprensión de la población e insta a evitar impedir el libre tránsito de todo tipo de cisternas, dada la importancia del abastecimiento energético para las familias.