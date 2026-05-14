Empresarios reportan pérdidas de Bs 34 millones por día por los bloqueos en Cochabamba

Cochabamba registra una afectación económica acumulada de Bs 694,6 millones y una pérdida diaria estimada de Bs 34,8 millones por la escalada de bloqueos en rutas de conectividad nacional e interdepartamental, especialmente en el eje La Paz–Oruro–Cochabamba, corredor estratégico para el abastecimiento, la producción, el comercio y el transporte de carga, según la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC).

Hasta el miércoles 13 de mayo de 2026, Cochabamba registraba 311 conflictos y protestas sociales, 17 días efectivos de bloqueo en rutas de conectividad nacional e interdepartamental y una afectación económica acumulada estimada de Bs 694,6 millones desde el inicio de la gestión.

Para esta jornada, la afectación económica diaria alcanzará Bs 34,8 millones, principalmente por las restricciones hacia el occidente del país, que comprometen la circulación del eje troncal y afectan el transporte de carga y pasajeros, el abastecimiento, el comercio, la producción, la agroindustria y los servicios.

El conflicto muestra una concentración crítica en el occidente boliviano, especialmente en el eje La Paz–Oruro–Cochabamba, corredor estratégico para la circulación de alimentos, insumos productivos, mercancías, combustibles y carga interdepartamental. Esta situación genera un efecto directo sobre Cochabamba por su ubicación central dentro de la red logística nacional.

Cada jornada de bloqueo incrementa los costos operativos, reduce la eficiencia logística, afecta la regularidad del abastecimiento y genera presión sobre los precios. La interrupción de rutas estratégicas también impacta en la programación de entregas, la movilidad laboral, la distribución de productos perecederos y la continuidad operativa de empresas vinculadas al transporte, comercio, industria, agroindustria y servicios.