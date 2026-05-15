El Senado sancionan ley que condona deudas tributarias

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley de alivio tributario, tras cumplir con sus dos estaciones reglamentarias. La norma fue sancionada y ahora será remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación.

La disposición establece la condonación de deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2017, sin importar si los montos son menores o superiores a los 10 millones de bolivianos. Asimismo, se incorporó una ampliación excepcional para la gestión 2020, considerando los efectos económicos provocados por la pandemia de Covid-19.

La ley sancionada establece que el alivio “también alcanza a los tributos y multas establecidas en resoluciones administrativas o judiciales ejecutoriadas, inclusive aquellas que se encuentran en impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva hasta antes del remate o disposición de bienes”.

La normativa contempla la condonación de obligaciones derivadas de delitos y contravenciones tributarias y aduaneras de la gestión 2020, “independientemente del monto del tributo omitido”.

Con esta iniciativa, se busca otorgar un respiro fiscal a contribuyentes afectados por cargas impositivas acumuladas y por la coyuntura económica de los últimos años.

La ley habilita mecanismos de regularización tributaria para deudas acumuladas entre 2018 y 2025, permitiendo pagos al contado o facilidades de pago de hasta 36 cuotas.

De acuerdo con los informes técnicos, la mora tributaria acumulada asciende a Bs 44.438 millones, mientras que las medidas de alivio podrían permitir la recuperación de cerca de Bs 11.661 millones y beneficiar a más de 150.000 contribuyentes.