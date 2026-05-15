Transporte pesado, turismo y aviación con pérdidas por bloqueos

Los bloqueos carreteros que han cercado La Paz, desde hace más de siete días, por el conflicto de la Central Obrera Boliviana (COB), los sectores evistas, el Magisterio y los mineros cooperativistas han provocado pérdidas millonarias en rubros estratégicos de la economía boliviana.

El transporte pesado, compuesto por al menos 600 mil unidades, no sólo sufre pérdidas económicas, sino que además atraviesa por un drama humanitario con cientos de choferes varados en los caminos. Sólo en el Desaguadero, en la frontera con Perú, hay 400 conductores.

El presidente de la Cámara Departamental de Transporte (Cadetran), Álvaro Ayllón, instó a que se conceda un cuarto intermedio en los puntos de bloqueo para que los conductores de camiones puedan continuar su recorrido, ya que se encuentran sin alimentación ni agua.

“Estamos aguantando en las carreteras; los conductores están sufriendo sin alimentación. Hasta la fecha, ya tenemos bajas y personas con problemas de salud”, lamentó.

Ante esta situación, pidió a los sectores que mantienen los bloqueos que otorguen un cuarto intermedio en las medidas de presión, para no afectar a los más de 5.000 camiones que permanecen varados en las carreteras de La Paz, Cochabamba y Oruro.

La carga que transportan estos vehículos incluye soya, contenedores de importación de distintos tipos, madera de exportación y otros productos, que desde hace días no pueden cumplir con los plazos de entrega establecidos.

Otro de los sectores afectados y que difícilmente se repondrá es el de turismo. La Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt nacional), a través de un comunicado alertó de pérdidas económicas.

Según datos del sector, las pérdidas para el turismo ya son millonarias, mientras operadores turísticos y agencias de viaje reportan cancelaciones masivas, suspensión de recorridos, cancelaciones de hoteles, afectación a restaurantes y turistas varados, entre otros en distintas regiones de Bolivia.

A ello se suma la interrupción del suministro de combustible de aviación por los bloqueos.