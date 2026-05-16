Tras operativo de desbloqueo, YPFB despacha 41 cisternas con gasolina y garrafas de GLP

Economía
Redacción Central
Publicado el 16/05/2026 a las 12h09
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YPFB informó que gracias al desbloqueo parcial registrado durante la madrugada de este sábado, se logró despachar 602.000 litros de Gasolina Especial y 18.326 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) desde la planta Senkata.

Alrededor de 41 camiones cisterna salieron de la planta con el volumen de gasolina mencionado. Según un reporte de la Gerencia de Comercialización de la estatal petrolera, desde el 7 de mayo no habían podido ingresar cisternas con producto importado (diésel y gasolina) debido a los bloqueos.

YPFB además rechazó enérgicamente la activación deliberada de puntos de bloqueo y el encendido irresponsable de fogatas a escasos metros de las esferas de almacenamiento de GLP en la Planta Senkata. “Estas acciones constituyen un acto de extrema irresponsabilidad que genera un riesgo inminente de catástrofe y amenaza directamente la vida de miles de familias del Distrito 8 de la ciudad de El Alto”, publicó.

Aunque el desbloqueo permitió realizar este despacho, la situación continúa obstaculizando los despachos regulares de carburantes. El comportamiento temerario altera drásticamente las condiciones de seguridad industrial, impide el acceso de vehículos de emergencia (bomberos, ambulancias y brigadas de rescate) y viola los protocolos internacionales de seguridad.

La estatal petrolera exhorta a los bloqueadores a retirar inmediatamente las fogatas y respetar los perímetros de seguridad industrial, ya que la prevención y la preservación de la vida humana deben estar por encima de cualquier reclamo.

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