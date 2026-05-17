La Boliviana Ciacruz conmemora 80 años de historia

Economía
Redacción Central
Publicado el 17/05/2026 a las 7h54
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La Boliviana Ciacruz Seguros (LBC) conmemora 80 años de trayectoria con un importante evento en el que compartió su historia, los principales hitos y su proyección hacia el futuro en el sector asegurador.

Durante la celebración, la compañía recordó sus inicios. Fue en 1946, cuando nació como la primera compañía de seguros del país. Posteriormente, en los años 70´s bajo la visión de Gonzalo Bedoya Herrera, la compañía se consolidó como el “paradigma de los seguros en Bolivia” y como un referente internacional, estableciendo nuevos estándares en la industria.

El recorrido histórico, del que fueron parte los presentes, incluyó los hitos más representativos de sus ocho décadas de vida,  como la creación de La Continental en 1975, las fusiones de 1989 y 1993, la alianza con Zurich Financial Services (el tercer grupo asegurador del mundo) en 2000 y la recompra accionaria en 2011, marcando su consolidación y fortaleciendo su identidad boliviana.

“Alcanzar los 80 años es el resultado de un gran equipo de colaboradores, una gestión consistente y de la capacidad de adaptarnos a un entorno en constante transformación, manteniendo estándares técnicos y operativos sólidos”, señala Laurent Bertaux, vicepresidente Ejecutivo de La Boliviana Ciacruz.

Respecto a cifras y crecimiento, LBC atraviesa uno de sus mejores momentos. En la última década, pasó de producir menos de 100 millones de dólares en primas, a cerrar el 2025 con una producción superior a los 243 millones de dólares. Este crecimiento se sustenta en una operación sólida y con capacidad de respuesta permanente a sus clientes, mediante canales digitales y acompañamiento personalizado, además del respaldo de mercados internacionales de reaseguro.

Actualmente, con más de 2,6 millones de clientes (25% de la población boliviana), la compañía se consolida como el grupo asegurador líder del mercado, con un marcado liderazgo en bancaseguros, seguros masivos y seguros corporativos.

El crecimiento y la evolución de La Boliviana Ciacruz han sido posibles gracias al rol fundamental de su talento humano. Por ello, LBC considera a su equipo de colaboradores, como el pilar más importante de la compañía.LBC es reconocida como la “Universidad del Seguro” por el importante aporte a la formación de profesionales del sector. “El desarrollo del mercado asegurador en Bolivia está directamente ligado a la calidad de sus profesionales. En La Boliviana Ciacruz hemos contribuido a elevar ese estándar a través de la formación y la experiencia”, afirma el ejecutivo.

La Boliviana Ciacruz Seguros tiene una estructura operativa que genera más de 400 empleos directos y una red de agentes a nivel nacional, esto permite que la compañía tenga cercanía con sus asegurados y responder de manera oportuna a sus requerimientos en todo el país.

En un contexto en el que el 85% de la población económicamente activa base su economía en la informalidad, LBC se enfoca hacia la transformación digital y en la ampliación del acceso al seguro, impulsando y liderando desde hace más de 25 años el desarrollo de seguros masivos, microseguros y soluciones de protección, orientadas a personas, familias y emprendedores.

“Nuestro principal desafío es ampliar la cobertura del seguro en Bolivia, combinando tecnología, eficiencia operativa y cercanía con el cliente para ofrecer soluciones accesibles y adaptadas a cada realidad”, puntualiza Bertaux.

En esa línea, la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial y el fortalecimiento de canales digitales forman parte de una estrategia orientada a simplificar procesos y mejorar la experiencia del usuario, sin perder el componente humano en la atención.

Bajo el concepto “Marcando el Rumbo”, La Boliviana Ciacruz honra su historia y la visión de Gonzalo Bedoya Herrera, su gran líder, reconociendo que su legado permanece vivo en cada una de las personas que hoy conforman esta compañía y proyectando una nueva etapa enfocada en innovación, tecnología, inclusión y fortalecimiento del talento humano. A 80 años de su fundación, la compañía plantea su trayectoria como una base para continuar liderando la evolución del seguro en el país y seguir construyendo una mejor Bolivia.

 

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