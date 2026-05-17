María Eulalia Silva: “Si pudiera dibujar un paisaje con las penas del infierno, creo que sería la minería ilegal”

Ecuador es un espejo en el que se refleja el futuro de lo que podría ocurrir muy pronto en Bolivia. Hace casi un año, un operativo de las fuerzas militares contra la minería ilegal del oro en el Río Punino, en la Amazonía ecuatoriana, terminó con 11 efectivos muertos a bala. Este es sólo uno de los puntos más álgidos en la lucha del Estado en contra de la violencia asociada a este ilícito.



La presidenta Ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, que este mes estuvo en Bolivia como expositora del Foro Internacional: “La extracción minera ilegal ligada al crimen organizado en la región latinoamericana y cómo afecta a Bolivia”, cuenta en esta entrevista cómo es que su país llegó a ese extremo de violencia por la unión de la minería ilegal con el crimen organizado.



El foro internacional reunió a expertos de México, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia con el objetivo de comprender la dinámica de la minería ilegal, su impacto en la seguridad, la economía y el medio ambiente.

¿Quisiera que me cuentes cómo es que en nuestros países hemos pasado de tener minería artesanal, muchas veces precaria, a tener minería ilegal, actividad que está claramente asociada a la delincuencia, que mueve millones y que además es terriblemente violenta?



Bueno, el problema de la minería ilegal es un problema regional que irrumpió en esta parte del continente de una manera abrupta, sorpresiva, pero responde a lógicas. Creo que nuestros países son países mineros. Desde la época precolombina tenemos una historia a base de metal.



Y bueno, por ahí ya en la época de la llegada de la minería formal, de la regularización, también hubo minería informal. ¿Qué es una minería informal? Una minería informal es la de aquel minero al que de pronto se le caducó un papel y no tuvo cómo refrendarlo. Yo hablo de Ecuador, pero supongo que todos los países tienen este reconocimiento de los distintos regímenes de minería: la minería artesanal, la de pequeña escala, la mediana y gran escala… la minería artesanal es una actividad legítima, pero que, por alguna razón que no logro entender, creo que al menos en mi país, la Ley minera con los artesanales es más laxa.

Aquí en Bolivia parece ocurrir lo mismo: los mineros de las cooperativas no pagan impuestos, pagan poquísimo por regalías a las regiones, pero lo peor de todo, es que, aunque en teoría deberían cumplir con leyes ambientales o laborales, en los hechos el Estado Boliviano sólo exige el cumplimiento de la norma a las empresas formales.



Igual que acá. Las grandes exigencias están con la minería industrial. Y ojo, no me opongo a esas exigencias. Lo que sí pienso es que tiene que ser igualmente exigente para todos. Y claro, tal vez esta laxitud responde a que en principio o en teoría la minería artesanal es una actividad comunitaria y de subsistencia. Entonces hasta ahí parece hasta algo romántico: un grupo de comuneros se reúne para, pues, minar algo y tener un rédito.



Sin embargo, esta minería informal que pudieron haber tenido algunos artesanales, eventualmente algunos pequeños mineros también, eso no es algo que nosotros llamamos minería ilegal. Minería ilegal es narcominería porque los grandes carteles de la droga empezaron a desarrollar canales de distribución, canales de transporte y un modus operandi en cada uno de los países en donde ya la droga en sí es uno de los productos.

Hay una colusión del crimen organizado con la minería ilegal y otro tipo de delitos transfronterizos.



Exacto, estos carteles de crimen organizado ya trafican varios productos: Drogas, vidas humanas, minerales, armas, mercurio, órganos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo ilegal que sea redituable y que puedan pasar por esos canales, pasa. Resulta que el oro empieza a ser parte del portafolio criminal. Y bueno, esto también responde a lógicas como que los precios del oro están disparados por los cielos, que es legal. Y entonces la minería puede ser una actividad tanto o más redituable que el narcotráfico e implica menos riesgos legales…



Ese es su atractivo: si a ti o a mí nos encuentran en la cartera, nos encuentran un kilo de cocaína, seguro vamos a ir presas. Si nos encuentran una onza de oro, no. O un lingote de oro, pues no. Nos podrán algunas preguntas, pero no es ilegal y eso ayuda.

¿Qué es lo que pasó en Ecuador? El país comenzó a tener actividades de extracción ilegal más o menos en el año 18, por ahí. En el año 19 empiezan a haber estos grandes operativos en contra de la minería ilegal. Para ese entonces, los carteles de la droga ya habían llegado al Ecuador.



Esas bandas locales están de hecho también metidas en minería ilegal. Entonces ahora, por información de los militares se sabe que al norte operan la banda de Los Tiguerones, al sur operan la banda de Los Lobos. ¿Cuánto se está sacando en minería ilegal en el Ecuador? No sabemos. Hay un número, por supuesto, que es un estimado, de que al menos se irían mil millones de dólares en minería ilegal.

¿ O es sólo dinero que pierde el Estado y a la postre los ciudadanos, hay también otros costos asociados?



Hay otros costos que están ligados a eso que no están tomados en cuenta. Por ejemplo, el tema de los pasivos ambientales. O sea, esos pasivos ambientales el Estado ecuatoriano va a tener que remediarlos. Y eso cuesta un montonón de plata.



Y ni qué decir del impacto social en las comunidades, la violencia y la inseguridad que se genera…



Y es que si uno pudiera dibujar un paisaje donde estén metidas todas las penas del infierno, creo que ese sería la minería ilegal. Hay un montón de cosas que suceden de la mano a la minería ilegal, trabajo infantil, trata de personas, se aprovechan mucho de la condición de vulnerabilidad migratoria de las personas, aquí hay un montón de venezolanos que no tienen papeles, entonces les meten a trabajar por cuatro reales, casi en estado de esclavitud. Hay prostitución, hay un montón de cosas terribles