Banco Central reitera que el resguardo de sus reservas y activos está garantizado

Economía
ABI
Publicado el 18/05/2026 a las 14h52
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El Banco Central de Bolivia (BCB) reiteró que el resguardo de sus reservas y activos está "plenamente garantizado" y calificó de falsa la supuesta instrucción de un dirigente campesino de "abrir bóvedas para saquear dinero".

Este lunes, esta entidad estatal publicó un comunicado ante las recientes "declaraciones públicas y difusiones en redes sociales emitidas por el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, en las cuales asevera de forma irresponsable e infundada sobre una supuesta instrucción para abrir las bóvedas del BCB con el fin de saquear el dinero'".

"Se rechaza de manera categórica y enérgica este tipo de afirmaciones, calificándolas de insidiosas, malintencionadas y absolutamente falsas. Dichas aseveraciones carecen de cualquier tipo de sustento técnico, fáctico o documental, y responden únicamente a intereses particulares que buscan sembrar zozobra, pánico e incertidumbre en la población boliviana, atentando de forma directa contra la estabilidad económica del país", se lee en ese escrito.

Asimismo, mediante ese reporte, el BCB sostuvo que equiparar la actual gestión del BCB con hechos del pasado es una manipulación meramente política e infundada. Actualmente el Banco Central es una institución que opera bajo los más altos estándares de legalidad, seguridad, transparencia y control, aseguraron.

"Por lo tanto, el resguardo de las reservas y de los activos del Estado boliviano está plenamente garantizado por un compromiso estricto del marco normativo vigente, por lo que es técnica y legalmente inviable que se dicten órdenes arbitrarias para el retiro físico o vulneración de los valores custodiados en sus bóvedas", reiteró el ente emisor.

En ese marco, recordó a la ciudadanía, dirigentes de todos los sectores y actores políticos que la difusión de rumores falsos que pretendan vulnerar el sistema económico nacional se encuentra expresamente penada por las leyes vigentes.

"El BCB no tolerará acciones delictivas destinadas a boicotear la economía popular mediante el uso de la mentira sistemática, y se reserva el derecho de activar los mecanismos legales y penales pertinentes contra los autores materiales e intelectuales de estas falsedades, en resguardo de la seguridad económica de la nación", enfatizó.

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