Ministro denuncia “campaña de desinformación” contra el Gobierno

Economía
RED UNO
Publicado el 18/05/2026 a las 22h35
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El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, desmintió categóricamente las versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto nuevo impuesto del 5% para comerciantes minoristas, pequeños productores y trabajadores cuentapropistas.

La autoridad gubernamental aclaró que no existe ninguna medida tributaria de ese tipo y sostuvo que estas versiones forman parte de una campaña de desinformación en medio del contexto de conflictividad que atraviesa el país.

"Falso, que quede claro, no existe ningún impuesto nuevo para cobrar a estos sectores", afirmó Espinoza.

 

Campaña de desinformación

El Ministro aseguró que durante los últimos días el Gobierno fue víctima de una campaña basada en mentiras, impulsada –según dijo– por sectores que buscan desestabilizar al país.

"Durante estos últimos días hemos sido víctimas de una gran campaña de desinformación por parte de aquellos que no quieren dejar que el pasado se vaya", señaló.

Espinoza cuestionó a quienes, en su criterio, se beneficiaron del Estado en anteriores gestiones y ahora intentan generar miedo entre la población.

"Aquellos que vivían a costa del Estado, que se enriquecían a costa del Estado, que hicieron millonarias a algunas familias y ejercieron el poder no para beneficio de la gente, sino de sí mismos, esos que hoy día quieren desestabilizar al país, no solo al Gobierno", manifestó.

 

"Ningún impuesto nuevo"

La autoridad remarcó que es falsa la versión de que el Gobierno pretende cobrar un impuesto del 5% a pequeños productores, comerciantes gremiales o trabajadores independientes.

"Han utilizado una serie de mentiras, una de ellas es que se le va a cobrar impuestos del 5% a los pequeños productores, al gremial, al cuentapropista. Falso", enfatizó.

Espinoza afirmó que, por el contrario, el Gobierno impulsó en los últimos días una serie de normas orientadas a reducir costos para quienes trabajan diariamente y tienen pequeñas actividades económicas.

Entre esas medidas, mencionó la devolución completa del crédito fiscal y el denominado perdonazo tributario para personas con deudas pequeñas.

"Nosotros en los últimos días hemos impulsado una serie de normas que le hacen más barata la vida a aquel que trabaja todos los días. Cuando en el pasado te quitaban el 30% del crédito fiscal, hoy te lo devolvemos entero", sostuvo.

El Ministerio de Economía pidió a la población informarse a través de canales oficiales y evitar compartir versiones no verificadas que puedan generar temor, incertidumbre o rechazo entre sectores populares.

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