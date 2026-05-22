Por bloqueos, la Cámara Nacional de Industrias ya perdió más de $us 600 millones

Economía
ABI
Publicado el 22/05/2026 a las 14h51
ESCUCHA LA NOTICIA
A 22 días de bloqueos en Bolivia, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó que las pérdidas superan los 600 millones de dólares en el sector y que existe el riesgo de que más empresas alimenticias frenen sus operaciones, lo que implica también el peligro de pérdida de las fuentes laborales del sector fabril.


“Ya estamos en los 22 días de bloqueos en nuestro país y los industriales del departamento de La Paz nos declaramos en emergencia. Nosotros ya no podemos ingresar a nuestras industrias, ya que las mismas se encuentran cercadas”, lamentó el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, en contacto con Bolivia Tv.


Advirtió que no está llegando materia prima, lo que impide el trabajo con normalidad y, por ende, es una amenaza a los trabajadores de estos espacios, ya que no tienen con qué trabajar para producir.


“Existen muchas industrias alimenticias que ya han frenado sus operaciones y muchas otras van a frenar en los próximos días si los bloqueos persisten; esto significa, lastimosamente, un desabastecimiento de alimentos, de medicamentos que son vitales para la vida de las personas”, aseveró Morales.


Los bloqueos dañan al empresario privado, a los trabajadores y las familias bolivianas; a toda la economía del país, afirmó. Además, las pérdidas económicas son irreparables, la imagen de Bolivia se perjudica y hay poca credibilidad.


“Desde la Cámara mandamos un mensaje a las personas que están bloqueando las carreteras, el progreso del país para que depongan estas actitudes y dejémonos de hacer daño entre bolivianos, los bolivianos queremos vivir en paz, queremos trabajar”, exhortó el presidente de la CNI a los sectores movilizados.
Tus comentarios

Lo más leído

1
Donald Trump anuncia envío de 5 mil soldados adicionales a Polonia
2
Movilizados se enfrentan con la Policía en La Paz; reportan un periodista herido
3
Industrias están en “terapia intensiva” y choferes piden humanidad en bloqueos
4
Nuevo feminicidio en La Paz eleva la cantidad de víctimas a 14 y en todo el país suman 32
5
Turba quema patrulla y asalta cuartel policial tras un accidente en Santa Fe

Lo más compartido

1
Movilizados levantan bloqueo en ingreso al aeropuerto de El Alto
2
EEUU sube la presión sobre Cuba: acusa a Raúl Castro de asesinato
3
Campesinos paceños tienen “pliego de condiciones” para dialogar
4
Cochabamba busca reingreso a K’ara K’ara y Quillacollo activa acción popular
5
FFAA, alertan de “grupos irregulares con armamento bélico”

Más en Economía

18/05/2026
Ministro denuncia “campaña de desinformación” contra el Gobierno
"Han utilizado una serie de mentiras, una de ellas es que se le va a cobrar impuestos del 5% a los pequeños productores, al gremial, al cuentapropista. Falso...
Ver más
18/05/2026
Empresarios advierten que Cochabamba está cercada, aislada y es rehén de los bloqueos
Cochabamba está cercada, aislada y convertida en rehén de los bloqueos. La interrupción de rutas estratégicas hacia el oriente, occidente y cono sur del país...
Ver más
El Banco Central de Bolivia (BCB) reiteró que el resguardo de sus reservas y activos está "plenamente garantizado" y calificó de falsa la supuesta instrucción de un dirigente campesino de "abrir...
Ver más
18/05/2026
Banco Central reitera que el resguardo de sus reservas y activos está garantizado
El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5618 para anular las fiscalizaciones y deudas coactivas de la Caja Nacional de Salud (CNS) contra las cooperativas mineras auríferas, estableciendo un nuevo...
Ver más
18/05/2026
Decreto Supremo 5618 elimina fiscalizaciones y deudas coactivas de cooperativas auríferas ante la CNS
Al cumplirse 17 días del inicio de la movilización que impulsa el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, quien ha desplazado el extenso pliego del sector para pedir...
Ver más
17/05/2026
Gremiales culpan a Argollo por pérdidas y piden que el Gobierno aplique la Ley
La Boliviana Ciacruz Seguros (LBC) conmemora 80 años de trayectoria con un importante evento en el que compartió su historia, los principales hitos y su proyección hacia el futuro en el sector...
Ver más
17/05/2026
La Boliviana Ciacruz conmemora 80 años de historia
En Portada
22/05/2026 País
Manifestantes se repliegan del centro paceño tras gasificación de la Policía
La marcha de campesinos, mineros y afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB) tuvo que replegarse cerca de las 14:00, luego de ser gasificada por la...
vista
22/05/2026 País
Movilizados levantan bloqueo en ingreso al aeropuerto de El Alto
El acceso a esas instalaciones estaba obstruido para los vehículos y los viajeros estaban obligados a caminar varias cuadras.
vista
22/05/2026 País
FFAA, alertan de “grupos irregulares con armamento bélico”
“Las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población”, señala un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa.
vista
22/05/2026 País
COB, Fabriles, Ponchos Rojos y otros sectores se unen en marcha por la renuncia de Paz
La Central Obrera Boliviana (COB), Ponchos Rojos, fabriles, vecinos de El Alto, el magisterio urbano, comunarios de distintos pueblos y otros sectores se...
vista
22/05/2026 País
Argollo reaparece por video desde la clandestinidad para alentar a los movilizados
Luego de emitirse una orden de aprehensión en su contra, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, emitió un mensaje desde la...
vista
22/05/2026 País
Alistan “corredor humanitario de banderas blancas” para La Paz y El Alto
La operación será pacífica y contará con la participación de la Asamblea de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia católica. La Administradora Boliviana...
vista
Actualidad
La operación será pacífica y contará con la participación de la Asamblea de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia...
Ver más
22/05/2026 País
Alistan “corredor humanitario de banderas blancas” para La Paz y El Alto
“Las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población”, señala un comunicado...
Ver más
22/05/2026 País
FFAA, alertan de “grupos irregulares con armamento bélico”
“La Policía ha realizado rastrillaje en diferentes trancas, ha hecho su operativo y no ha podido dar con el paradero...
Ver más
22/05/2026 Seguridad
Fiscal General informa que la Policía no encuentra a Morales
El acceso a esas instalaciones estaba obstruido para los vehículos y los viajeros estaban obligados a caminar varias...
Ver más
22/05/2026 País
Movilizados levantan bloqueo en ingreso al aeropuerto de El Alto
Deportes
Hugo Dellien venció este viernes al español Roberto Carballés (6-3, 3-6 y 6-1) y avanzó al cuadro principal de Roland...
Ver más
22/05/2026 Tenis
¡Histórico! Bolivia tendrá por primera vez dos tenistas en el cuadro principal de un Grand Slam
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
22/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
El entrenador colombiano Alejandro Restrepo llegó ayer a La Paz y desde hoy dirigirá al primer plantel del club Bolívar...
Ver más
22/05/2026 Fútbol
Alejandro Restrepo asume la dirección técnica de Bolívar
El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy...
Ver más
21/05/2026 Tenis
Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal
Doble Click
La Casa Museo Scarlet se une hoy a la celebración de la “Noche de Museos” en Cochabamba con la muestra de más de 300...
Ver más
22/05/2026 Cultura
La Casa Scarlet se une a la “Noche de Museos”
La artista cochabambina Marisol Méndez conquistó el Premio de Fotografía Saltzman-Leibovitz 2026 por su obra “Madre” ....
Ver más
20/05/2026 Cultura
Cochabambina Marisol Méndez gana premio Saltzman-Leibovitz
Como nunca, la larga “Noche de Museos” en Cochabamba tiene 24 sitios culturales a disposición de los visitantes,...
Ver más
19/05/2026 Cultura
Suman 24 sitios culturales: La Noche de Museos crece en Cochabamba
La Noche de Museos, la nueva aventura de la saga Star Wars y la presentación de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba...
Ver más
18/05/2026 Cultura
Semana 21: La Noche de Museos destaca en la agenda cultural