Por bloqueos, la Cámara Nacional de Industrias ya perdió más de $us 600 millones

A 22 días de bloqueos en Bolivia, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó que las pérdidas superan los 600 millones de dólares en el sector y que existe el riesgo de que más empresas alimenticias frenen sus operaciones, lo que implica también el peligro de pérdida de las fuentes laborales del sector fabril.





“Ya estamos en los 22 días de bloqueos en nuestro país y los industriales del departamento de La Paz nos declaramos en emergencia. Nosotros ya no podemos ingresar a nuestras industrias, ya que las mismas se encuentran cercadas”, lamentó el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, en contacto con Bolivia Tv.





Advirtió que no está llegando materia prima, lo que impide el trabajo con normalidad y, por ende, es una amenaza a los trabajadores de estos espacios, ya que no tienen con qué trabajar para producir.





“Existen muchas industrias alimenticias que ya han frenado sus operaciones y muchas otras van a frenar en los próximos días si los bloqueos persisten; esto significa, lastimosamente, un desabastecimiento de alimentos, de medicamentos que son vitales para la vida de las personas”, aseveró Morales.





Los bloqueos dañan al empresario privado, a los trabajadores y las familias bolivianas; a toda la economía del país, afirmó. Además, las pérdidas económicas son irreparables, la imagen de Bolivia se perjudica y hay poca credibilidad.





“Desde la Cámara mandamos un mensaje a las personas que están bloqueando las carreteras, el progreso del país para que depongan estas actitudes y dejémonos de hacer daño entre bolivianos, los bolivianos queremos vivir en paz, queremos trabajar”, exhortó el presidente de la CNI a los sectores movilizados.