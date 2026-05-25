Gobierno descarta cualquier intención de privatizar las empresas mineras estatales del país

El Gobierno descartó cualquier intención de privatizar las empresas mineras estatales del país y negó que exista afectación a las áreas mineras estratégicas administradas por el Estado.

Así lo informó este lunes el Ministerio de Minería y Metalurgia mediante un comunicado, emitido ante la circulación de versiones falsas, rumores malintencionados y campañas de desinformación.

"Se aclara que no se tocarán ni se afectarán las áreas mineras estratégicas administradas por el Estado, mismas que constituyen patrimonio del pueblo boliviano y son fundamentales para el desarrollo económico y productivo del país", señala el documento.

Según esa cartera de Estado, el Gobierno velará por el bienestar de los trabajadores de las empresas mineras estatales y por la continuidad de las operaciones productivas, además de reafirmar su compromiso con la defensa de los recursos naturales y el fortalecimiento de las empresas estratégicas.

"Lamentamos que, en el actual contexto nacional, existan personas y grupos malintencionados que pretendan generar incertidumbre, división y enfrentamientos entre hermanos bolivianos, difundiendo información alejada de la verdad", enfatiza el comunicado.

En ese sentido, el Ministerio convocó a la población a informarse por los canales oficiales y a no dejarse sorprender por versiones falsas que "únicamente buscan desestabilizar y generar conflicto".