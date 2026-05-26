"Perdonazo tributario” condonará deudas de hasta Bs 10 millones generadas hasta 2017 y durante 2020

Economía
ABI
Publicado el 26/05/2026 a las 13h38
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El “perdonazo tributario”, establecido en la Ley de Alivio Tributario, condonará deudas de hasta Bs 10 millones que fueron generadas hasta diciembre de 2017 o durante la gestión 2020, a raíz de la pandemia de la Covid-19, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

“La Ley de Alivio Tributario contempla cinco medidas; una de ellas es el ‘perdonazo tributario’. Esto significa que aquellos contribuyentes que tengan una deuda tributaria total de 10 millones de bolivianos o menos podrán ser perdonados, siempre y cuando estas deudas correspondan a obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2017 o durante la gestión 2020, por la pandemia”, explicó.

La autoridad detalló que, con esa norma, serán condonados los tributos de carácter nacional como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones (IT), entre otros recaudados por Impuestos Nacionales.

“Aquí entran también aquellos artesanos que tienen un NIT (Número de Identificación Tributaria) o aquellos pequeños comerciantes que tributan en el Régimen Simplificado y que han ido acumulando obligaciones no pagadas”, añadió.

El titular de la cartera de Economía y Finanzas Públicas precisó que las deudas tributarias totales no solo comprenden el tributo omitido, sino también multas, intereses y mantenimiento de valor de la deuda.

El presidente Rodrigo Paz anunció el lunes que esta semana se presentará la norma del “perdonazo tributario” para reactivar la economía de gremiales, cuentapropistas, transportistas, artesanos y otros sectores que viven del día y que arrastran deudas tributarias desde 2017.

La Ley de Alivio Tributario es una iniciativa del Órgano Ejecutivo que busca regularizar deudas tributarias, simplificar el pago de impuestos y reducir los plazos de prescripción, sin crear nuevos tributos ni elevar las alícuotas vigentes.

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