YPFB despacha 1,1 millones de litros de gasolina y 50.000 garrafas de GLP para El Alto y La Paz

Economía
Los Tiempos Digital
Publicado el 26/05/2026 a las 14h42
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su Distrito Comercial La Paz, despachará este martes 1.100.000 litros de gasolina y 50.000 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) destinados al abastecimiento de las ciudades de El Alto y La Paz.

Ambos productos están contemplados en la programación del Comité de Producción y Demanda (PRODE).

“Pese a la imposibilidad de acceso de camiones cisterna, la gasolina fue recepcionada en la Planta Senkata de forma limitada por vías operativas alternas. Esta limitación restringe el normal abastecimiento de combustibles líquidos a las estaciones de servicio, por lo que se pide a la población su comprensión”, menciona un reporte del Distrito Comercial La Paz de YPFB.

La estatal petrolera extrema sus esfuerzos para abastecer con combustibles líquidos a los usuarios, pese a los bloqueos en los accesos principales al departamento de La Paz que impiden el normal ingreso de productos a la Planta Senkata.

Ante esta situación, se han adoptado medidas operativas temporales para optimizar la distribución de los volúmenes disponibles y garantizar un abastecimiento ordenado a la población.

YPFB destaca el arduo trabajo y compromiso del personal operativo de la Planta Senkata, tanto de las áreas de combustibles líquidos como de la Planta de Engarrafado de GLP, cuyos operadores mantienen operaciones ininterrumpidas bajo condiciones complejas.

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