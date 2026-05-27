Condonarán deudas de hasta Bs 10 millones con la ley del “Perdonazo Tributario”

Economía
Redacción Central
Publicado el 27/05/2026 a las 9h31
ESCUCHA LA NOTICIA

El “perdonazo tributario”, establecido en la Ley de Alivio Tributario, condonará deudas de hasta Bs 10 millones que fueron generadas hasta diciembre de 2017 o durante la gestión 2020, a raíz de la pandemia de la Covid-19, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

“La Ley de Alivio Tributario contempla cinco medidas; una de ellas es el ‘perdonazo tributario’. Esto significa que aquellos contribuyentes que tengan una deuda tributaria total de 10 millones de bolivianos o menos podrán ser perdonados, siempre y cuando estas deudas correspondan a obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre de 2017 o durante la gestión 2020, por la pandemia”, dijo.

La autoridad detalló que, con esa norma, serán condonados los tributos de carácter nacional como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones (IT), entre otros recaudados por Impuestos Nacionales.

“Aquí entran también aquellos artesanos que tienen un NIT (Número de Identificación Tributaria) o aquellos pequeños comerciantes que tributan en el Régimen Simplificado y que han ido acumulando obligaciones no pagadas”, añadió.

El titular de la cartera de Economía y Finanzas Públicas precisó que las deudas tributarias totales no solo comprenden el tributo omitido, sino también multas, intereses y mantenimiento de valor de la deuda.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Paz promulga la abrogación de la ley sobre Estados de Excepción en medio de los conflictos
2
Defensoría del Pueblo reporta 321 personas arrestadas en informe sobre conflictividad social en Bolivia
3
Irán firmará la paz solo si EEUU libera $ 24bn de activos congelados
4
Paz espera que los conflictos se resuelvan "en pocas horas o días" y dice esperaba las movilizaciones en su contra
5
Paro indefinido del transporte paceño agrava situación de crisis y escasez

Lo más compartido

1
Encíclica de León XIV: la IA sirva a la humanidad, no al poder de pocos
2
La Gobernación lanza el Día del Peatón e invita a la población al complejo Félix Capriles
3
Irán firmará la paz solo si EEUU libera $ 24bn de activos congelados
4
Paz espera que los conflictos se resuelvan "en pocas horas o días" y dice esperaba las movilizaciones en su contra
5
Paz pide disculpas en 217 aniversario del Grito Libertario en Sucre

Más en Economía

27/05/2026
Ganaderos de Santa Cruz pierden más de $us 1,5 millones por día debido a bloqueos
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alex Justiniano, informó que el sector registra pérdidas superiores a $us 1,5 millones...
Ver más
26/05/2026
YPFB despacha 1,1 millones de litros de gasolina y 50.000 garrafas de GLP para El Alto y La Paz
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su Distrito Comercial La Paz, despachará este martes 1.100.000 litros de gasolina y 50.000...
Ver más
El “perdonazo tributario”, establecido en la Ley de Alivio Tributario, condonará deudas de hasta Bs 10 millones que fueron generadas hasta diciembre de 2017 o durante la gestión 2020, a raíz de la...
Ver más
26/05/2026
"Perdonazo tributario” condonará deudas de hasta Bs 10 millones generadas hasta 2017 y durante 2020
La segunda semana de este mes las reservas internacionales tuvieron un incremento de más de $us 1.000 millones, cifra similar al valor de los bonos soberanos negociados en mercados internacionales.
Ver más
25/05/2026
Las RIN alcanzaron su mayor valor desde 2022
El Gobierno descartó cualquier intención de privatizar las empresas mineras estatales del país y negó que exista afectación a las áreas mineras estratégicas administradas por el Estado.
Ver más
25/05/2026
Gobierno descarta cualquier intención de privatizar las empresas mineras estatales del país
A 22 días de bloqueos en Bolivia, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó que las pérdidas superan los 600 millones de dólares en el sector y que existe el riesgo de que más empresas...
Ver más
22/05/2026
Por bloqueos, la Cámara Nacional de Industrias ya perdió más de $us 600 millones
En Portada
27/05/2026 País
Paz espera que los conflictos se resuelvan "en pocas horas o días" y dice esperaba las movilizaciones en su contra
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, señaló que espera que los conflictos que aquejan al país, y particularmente al departamento de La Paz, se resuelvan "en...
vista
27/05/2026 País
Lula insta al Gobierno de Bolivia y movimientos sociales que eviten la violencia y prioricen el diálogo
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, se ha pronunciado sobre la situación del conflicto en Bolivia, con un llamado a que tanto el Gobierno como...
vista
27/05/2026 País
"Te fuiste llorando cuando perdiste el poder": El mandatario cuestiona a Evo
Por las irregularidades que tuvo durante su gestión, las mentiras sobre los hidrocarburos y su huida del país tras la crisis de 2019, el presidente Rodrigo Paz...
vista
27/05/2026 País
Presidente Paz anuncia promulgación de la ley del "perdonazo" tributario
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, indicó este miércoles que promulgó la la ley del "perdonazo tributario", una medida de alivio fiscal dirigida a...
vista
27/05/2026 País
Defensoría del Pueblo reporta 321 personas arrestadas en informe sobre conflictividad social en Bolivia
La Defensoría del Pueblo presentó el Primer Reporte Preliminar sobre la Conflictividad Social en Bolivia, en el que se reporta un total de 321 personas...
vista
27/05/2026 Economía
Ganaderos de Santa Cruz pierden más de $us 1,5 millones por día debido a bloqueos
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alex Justiniano, informó que el sector registra pérdidas superiores a $us 1,5 millones...
vista
Actualidad
Cerca del mediodía de este miércoles, Gerson Palermo, capo del Primer Comando da Capital (PCC) llegó hasta el...
Ver más
27/05/2026 Seguridad
Bajo fuerte operativo, capo del PCC llega a Viru Viru para ser "expulsado" a Brasil
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, indicó este miércoles que promulgó la la ley del "perdonazo tributario...
Ver más
27/05/2026 País
Presidente Paz anuncia promulgación de la ley del "perdonazo" tributario
Por las irregularidades que tuvo durante su gestión, las mentiras sobre los hidrocarburos y su huida del país tras la...
Ver más
27/05/2026 País
"Te fuiste llorando cuando perdiste el poder": El mandatario cuestiona a Evo
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, se ha pronunciado sobre la situación del conflicto en Bolivia, con...
Ver más
27/05/2026 País
Lula insta al Gobierno de Bolivia y movimientos sociales que eviten la violencia y prioricen el diálogo
Deportes
Juan Carlos Prado puso nuevamente en alto el nombre de Bolivia al colocar ayer en aprietos al número 69 del mundo, el...
Ver más
27/05/2026 Tenis
Prado no se achica ante el 69 del mundo y estampa su nombre en Roland Garros
Fortalecer las divisiones formativas, el crecimiento del fútbol femenino y seguir en el camino para conseguir logros en...
Ver más
27/05/2026 Fútbol
El Club Aurora cumple 91 años y celebra seguir en la competición profesional del fútbol boliviano
Juan Carlos Prado puso nuevamente en alto el nombre de Bolivia al colocar este martes en aprietos al número 69 del...
Ver más
26/05/2026 Tenis
Juan Carlos Prado no se achica ante el 69 del mundo, cae y deja estampado su nombre en Roland Garros
El presidente de The Strongest, Daniel Terrazas, considera que el clásico contra Bolívar, programado para este domingo...
Ver más
26/05/2026 Fútbol
El Tigre pedirá reprogramar el clásico por los conflictos y la crisis de la economía paceña
Tendencias
Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola...
Ver más
25/05/2026 Medio Ambiente
Un estudio con 4.600 fotos revela hábitos del perro fantasma en Bolivia
Doble Click
La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz (FIL Santa Cruz), que se pone en marcha hoy y se extiende hasta el 7 de...
Ver más
27/05/2026 Cultura
Encuentro de Literatura Latinoamericana engalana la FIL Santa Cruz 2026
El saxofonista tenor Sonny Rollins, más conocido como "el coloso del saxofón", ha fallecido este lunes a los 95 años de...
Ver más
26/05/2026 Música
Muere a los 95 años el músico Sonny Rollins, conocido como el "coloso del saxofón"
El destacado guitarrista nacional Piraí Vaca asegura que llega a Cochabamba con una presentación poderosa y cargada de...
Ver más
26/05/2026 Música
Piraí Vaca llega a Cochabamba “Inspiraísimo”
La agenda cultural cochabambina de la semana 22 del año se enfoca en los festejos a las madres. Los Kory Huayras,...
Ver más
25/05/2026 Cultura
Semana 22: La agenda se centra en el homenaje a las madres