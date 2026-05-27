Ganaderos de Santa Cruz pierden más de $us 1,5 millones por día debido a bloqueos

El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alex Justiniano, informó que el sector registra pérdidas superiores a $us 1,5 millones por día a causa de los bloqueos de caminos en el país.

“Cada día en que no se genera una venta al mercado interno de Bolivia y al mercado externo estamos hablando de un poco más de un millón y medio de dólares diarios que se deja de generar y, al dejar de generar, es una pérdida que cuesta recuperar”, explicó en contacto con Cadena A.

El dirigente lamentó que los bloqueos de caminos afecten el suministro de alimentos de la canasta familiar, como la carne de res, hacia los mercados de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí.

“Nos solidarizamos con ellos, pero a la vez pedimos que esta situación se normalice. Queremos vender, queremos producir, queremos seguir siendo un país que genere y que avance hacia el futuro”, afirmó.

Justiniano añadió que los ganaderos de Santa Cruz rechazan la medida de presión, que en el departamento de La Paz cumple 26 días, debido a que afecta al sector productivo del país.

De acuerdo con el reporte, este miércoles se cumplen 26 días de bloqueos de caminos en La Paz, mientras el Gobierno mantiene la convocatoria al diálogo con los sectores movilizados para atender las demandas y evitar mayores perjuicios a la población. Medidas similares también se registran en otras regiones del país.