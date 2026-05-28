Empresarios de Cochabamba piden consolidar el Consejo Económico y Social Departamental

Ante una afectación económica acumulada de Bs 1.597,7 millones, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) planteó consolidar el Consejo Económico y Social Departamental propuesto por el Gobierno nacional.





“Frente a este escenario, la recomendación técnica prioritaria de la FEPC es consolidar el Consejo Económico y Social Departamental, propuesto por el Gobierno Central, como un espacio de articulación entre el gobierno departamental, sector privado, transporte, productores y organizaciones sociales”, aseguró la entidad mediante una nota de prensa.





La Federación explicó que este mecanismo apunta a diseñar soluciones a los conflictos sociales, estabilizar expectativas y proteger la continuidad operativa del aparato económico regional. Además, permitirá encauzar proyectos de ley de seguridad jurídica, mejoras tributarias en aspectos laborales y el fomento a las inversiones y comercio exterior.





De acuerdo con el Reporte Técnico de Afectación Económica por Bloqueos en Cochabamba, elaborado recientemente por la Unidad de Análisis Económico y el Observatorio Económico Empresarial de la FEPC, la conflictividad vial pasó de una perturbación operativa a un choque económico de alcance sistémico, con impacto directo sobre producción, transporte, comercio, servicios, liquidez empresarial, abastecimiento, precios, empleo y recaudación.





Al 28 de mayo, el reporte identifica 41 puntos de bloqueo en carreteras, rutas departamentales y vías secundarias, frente a 25 puntos reportados un día antes y 18 puntos dos días antes.





A escala nacional, se registran 172 puntos de bloqueo, con afectación en seis departamentos, lo que incrementa la presión sobre la conectividad interregional y el abastecimiento de bienes esenciales.



El impacto de esta situación afecta negativamente a nivel macroeconómico por la interrupción de corredores, lo que reduce la oferta efectiva, eleva costos logísticos, acorta liquidez empresarial y modifica decisiones de inversión, producción, compra y distribución.





Otros sectores perjudicados son el transporte y logística, agroindustria, alimentos, industria manufacturera, comercio mayorista y minorista, servicios, turismo y sector público.