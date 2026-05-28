Paz dice que recorte del 30% al gasto público y la rebaja del 50% a salarios son señal de compromiso

Economía
Redacción Central
Publicado el 28/05/2026 a las 8h26
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El presidente Rodrigo Paz afirmó ayer que el recorte en un 30% en el gasto público este año y la decisión de disminuir el 50% de su salario y el de sus ministros son una señal de austeridad y compromiso del Gobierno con Bolivia.

“El presidente y los ministros aquí presentes se acaban de rebajar el 50% de su salario como prueba clara de que estamos comprometidos con el país (…)”, dijo durante la inauguración del Consejo Económico y Social de la Patria, en la ciudad de La Paz, según Abi.

El jefe de Estado mencionó que actualmente hay representantes en comisión de algunos sectores de los asalariados que ganan entre Bs 40.000 a Bs 47.000 al mes. Teniendo en cuenta este dato, llamó a que estos también se sumen a la iniciativa de rebajar sus salarios,

“La señal tiene que ser clara, tiene que ser una señal contundente no demagógica, sino que no nos los vengan a pedir, nosotros lo vamos a hacer”, dijo sobre la disminución de sueldos, según Abi.

Por otro lado, en noviembre del año pasado, Paz anunció un recorte del 30% en el gasto público del Estado en 2026. “El Gobierno nacional – y lo saben bien los representantes de la cooperación porque estamos trabajando con ellos – ha hecho un recorte del 30% para que el déficit fiscal no se gaste en cosas que no son necesarias”, confirmó al respecto el presidente.

Así, Paz dio por inaugurado el Consejo Económico y Social de la Patria, en el campo ferial Chuquiago Marka, de la ciudad de La Paz.

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