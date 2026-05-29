EMBOL Coca-Cola reafirma su liderazgo en Bolivia desde ek ranking Merco

Embol Coca-Cola fue reconocida en Merco Empresas 2025 como una de las compañías con mejor reputación de Bolivia, consolidando una trayectoria de más de tres décadas marcada por la confianza, la innovación y una operación con alcance nacional. En esta edición, además, Herbert Vargas, Gerente General de la compañía, destacó entre el Top 10 de Merco Líderes, fortaleciendo el posicionamiento institucional de la empresa.

“Este reconocimiento refleja la confianza construida durante más de 30 años junto a Bolivia y nos impulsa a seguir creciendo con visión de largo plazo, innovación y cercanía con las personas. En Embol Coca-Cola entendemos la reputación como el resultado de actuar con consistencia, generar valor para el país y mantener un compromiso permanente con nuestros consumidores, clientes, colaboradores y comunidades”, señaló Herbert Vargas, Gerente General de Embol.

Una reputación construida con consistencia

MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es uno de los monitores reputacionales más relevantes de Iberoamérica y evalúa a empresas y líderes a partir de una metodología multistakeholder que incorpora la visión de ejecutivos, periodistas, analistas financieros, consumidores y otros grupos de interés.

A lo largo de más de una década, Embol Coca-Cola se mantuvo entre las empresas más valoradas de Bolivia, respaldada por una operación de escala nacional y por una presencia constante en la vida cotidiana de millones de bolivianos.

Más allá del reconocimiento

Más que un resultado en un ranking, la distinción alcanzada en Merco 2025 refleja la consolidación de una empresa que ha logrado combinar crecimiento, capacidad de ejecución y cercanía con Bolivia.

Con presencia en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Tarija, Embol Coca-Cola reafirma una manera de hacer empresa conectada con el país, con su gente y con la convicción de seguir aportando al desarrollo de Bolivia desde su trabajo diario.

Una operación que mueve al país

Con cuatro plantas, 21 líneas de producción, 10 centros de distribución y 460 camiones, Embol Coca-Cola ha consolidado una de las operaciones privadas más importantes del país. Su capacidad operativa le permite llegar al 94% de la población y tener presencia en el 75% del territorio nacional.

La compañía genera 2.500 empleos directos y más de 10.000 indirectos. Además, llega a más de 150.000 clientes que comercializan sus productos, fortaleciendo cadenas de valor y dinamizando la actividad económica en distintas regiones de Bolivia.

Su presencia también se refleja en hogares, tiendas, negocios y barrios de todo el país. Ese alcance reafirma su propósito de refrescar Bolivia y aportar al desarrollo nacional desde una operación cercana a las personas.