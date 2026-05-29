Foro de Cooperación Económica y Comercial “Bolivia: Hacia el Mundo con China”se celebró con éxito en Tarija

El Foro de Cooperación Económica y Comercial "Bolivia:Hacia el Mundo con China" se celebró el 28 de mayo con éxito en la ciudad de Tarija. Este foro fue coorganizado por la Asociación de Amistad Bolivia-China y la Cámara de Empresas Chinas en Bolivia, con la asistencia de más de 100 invitados de los sectores político y empresarial de ambos países.

En el foro pronunciaron discursos el Embajador de China en Bolivia, Wang Liang; la Gobernadora de Tarija, María René Soruco; alcalde de la ciudad de Tarija, Jhonny Marcel Torres Terzo y la Presidenta de la Asociación de Amistad Bolivia-China, Ximena Barrientos. Asimismo, estuvo presente el He Changjiang, representante de la Cámara de Empresas Chinas en Bolivia.

Representantes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija (Zofracobija), del Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) , de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) , del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) , de Bodegas Campos de Solana y Casa Real, así como de la Cámara de Empresas Chinas en Bolivia, China Railway International, Nuctech, BYD y PowerChina, ofrecieron discursos principales e intercambiaron opiniones en profundidad en torno a cuatro temas: construcción de infraestructura logística, facilitación de la cooperación, promoción del comercio y la inversión, y transición energética, trazando conjuntamente un nuevo panorama de cooperación mutuamente beneficiosa entre Bolivia y China.

La exitosa celebración de este foro consolidó aún más el consenso de cooperación entre China y Bolivia, e inyectó un nuevo impulso a la cooperación práctica entre ambos países en áreas como infraestructura, transición energética, comercio e inversión. Los representantes de las empresas participantes expresaron que aprovecharán el foro como una oportunidad para acelerar la coordinación de proyectos y promover la materialización de más resultados de cooperación mutuamente beneficiosa.