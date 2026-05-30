Bolivia y China son dos de los pocos países en el mundo que han incorporado la medicina tradicional dentro de sus sistemas estatales de salud. Ambas naciones poseen una herencia milenaria en la investigación y uso de la medicina herbolaria, y hoy avanzan hacia una alianza estratégica orientada a unir conocimientos ancestrales, ciencia y tecnología para proyectarlos al mundo como una oportunidad de desarrollo sostenible y bienestar social.

En este contexto, la empresa farmacéutica china Jilin Tiansanqi Pharmaceutical Co., Ltd., especializada en el desarrollo de fitofármacos de alta tecnología, llegó a Bolivia con el objetivo de explorar alianzas de cooperación científica e industrialización de la medicina tradicional herbolaria boliviana.

La iniciativa es impulsada por la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia (CIOEC Bolivia), organización que representa a productores rurales de todo el país y que promueve la valorización de la biodiversidad y los conocimientos ancestrales como una nueva alternativa de desarrollo económico para las comunidades campesinas e indígenas.

Dentro de esta importante agenda de integración y cooperación internacional, destaca la participación de la Ingeniera Lorgia Lizeth Fuentes Betancur, reconocida académica, líder institucional y filántropa, cuya trayectoria se ha caracterizado por su permanente compromiso con el fortalecimiento de las organizaciones sociales, el desarrollo rural sostenible y la generación de espacios de articulación internacional.

La Ingeniera Lorgia Lizeth Fuentes Betancur ha desempeñado un papel relevante en la promoción de vínculos institucionales y relaciones bilaterales de cooperación entre Bolivia y la República Popular China, impulsando iniciativas orientadas al intercambio científico, académico y social, con énfasis en beneficio de las comunidades campesinas y sectores más vulnerables del país.

Su participación en este encuentro internacional refleja el compromiso de Bolivia con una diplomacia de integración basada en el respeto mutuo, la cooperación científica y el fortalecimiento de alianzas estratégicas orientadas al bienestar de los pueblos.

El presidente de la farmacéutica china, Li Sheng Xue, participa en una agenda de encuentros institucionales y actividades de intercambio científico destinadas a identificar el potencial medicinal de especies nativas y plantas utilizadas ancestralmente por comunidades indígenas y campesinas.

“Queremos investigar las plantas ancestrales de Bolivia. Creemos que la medicina herbolaria de este país puede alcanzar resultados aún más importantes mediante la aplicación de nuestra tecnología de fermentación para potenciar sus efectos”, explicó Li Sheng Xue, quien además de presidir Jilin Tiansanqi Pharmaceutical Co., es su principal investigador científico.

Oportunidad económica y desarrollo social

Por su parte, la presidenta de CIOEC Bolivia, Carmen Vargas, explicó que el objetivo de esta alianza es contribuir a la construcción de políticas públicas que permitan transformar los recursos forestales y la medicina natural en una industria con valor agregado, capaz de generar empleo y oportunidades económicas para mujeres y jóvenes del área rural.

“La idea es que Bolivia deje de ver al bosque únicamente como un reservorio natural y pueda convertirlo en una verdadera farmacia viva, con productos desarrollados bajo estándares internacionales y con respeto a los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos”, afirmó.

Asimismo, destacó que el interés de la empresa china representa una oportunidad histórica para vincular la investigación científica global con los sistemas biocognitivos ancestrales que las comunidades indígenas y campesinas han preservado durante generaciones.

Según CIOEC Bolivia, esta articulación permitirá avanzar en procesos de validación científica, certificación e industrialización de productos naturales, garantizando además la protección de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios y productores rurales.

Foro Internacional de Cooperación Bilateral

Como parte de esta agenda, este jueves 28 de mayo se desarrolló en la ciudad de La Paz el “Foro de Cooperación Bilateral Ciencia, Industria y Bienestar”, espacio que reunió a autoridades, científicos, productores, representantes del sector farmacéutico internacional y líderes institucionales para dialogar sobre el futuro de la medicina tradicional y la cooperación tecnológica entre Bolivia y China.

Durante el evento se sentaron las bases para impulsar una estrategia nacional alineada con la Estrategia Mundial de la OMS 2025-2034 sobre Medicina Tradicional, promoviendo el uso sostenible de la biodiversidad y el fortalecimiento de la economía solidaria rural.

En este marco, la Ingeniera Lorgia Lizeth Fuentes Betancur fue reconocida por su destacada contribución institucional, social y académica, así como por su labor en la promoción de espacios de integración y cooperación internacional orientados al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Bolivia y la República Popular China.

Solidaridad y cooperación humanitaria

Durante el encuentro, el presidente de Jilin Tiansanqi Pharmaceutical Co. anunció la donación de dos millones de yuanes en tratamientos médicos destinados a beneficiar a niñas y niños afectados por cáncer y leucemia.

“Queremos contactarnos con hospitales que atienden a niñas y niños con esta grave enfermedad para colaborar con tratamientos que ya han demostrado resultados positivos en diferentes partes del mundo. Nuestro propósito es realizar seguimiento y documentar la mejora en su estado de salud”, manifestó el científico chino.

Finalmente, se informó que en las próximas semanas los fármacos donados serán puestos a disposición de la Embajada de Bolivia en la República Popular China, como una muestra de solidaridad, cooperación científica y compromiso con la salud y el bienestar de la niñez boliviana.