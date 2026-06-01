Bloqueos: CNI alerta que muchas empresas piensan en irse de La Paz a donde sea más fácil trabajar

Economía
ERBOL
Publicado el 01/06/2026 a las 12h24
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La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advirtió este lunes que numerosas empresas asentadas en La Paz y El Alto evalúan trasladar sus operaciones a otras regiones del país e incluso al exterior, debido a las dificultades generadas por los bloqueos que afectan al departamento.

El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, expresó su preocupación por el impacto de las medidas de presión en la actividad productiva y señaló que varias industrias ya enfrentan problemas de abastecimiento de materias primas.

“Lastimosamente hay muchas industrias en el departamento de La Paz, tanto en La Paz como en El Alto, que ya están pensando en irse a una ciudad donde todo sea más fácil trabajar. Están mirando Cochabamba, están mirando Santa Cruz y, lo peor, están mirando Perú y Paraguay”, afirmó.

Según Morales, la eventual salida de empresas tendría consecuencias directas sobre las fuentes laborales y la economía regional. “Cuando las industrias, cuando el comercio se vaya de La Paz, eso se va a traducir en una menor cantidad de trabajadores o de empleos”, sostuvo.

El dirigente empresarial indicó que aproximadamente 200 empresas presentan dificultades para acceder a materias primas, situación que podría derivar en desabastecimiento de alimentos y medicamentos no solo en La Paz, sino también en el resto del país.

Morales afirmó que industrias medianas, pequeñas y grandes ya están cerrando operaciones de manera temporal, especialmente aquellas vinculadas a la producción de alimentos y medicamentos.

“La Paz necesita una pausa, tiene que haber un corredor humanitario, tienen que liberar las carreteras, tienen que entrar los camiones de transporte, el oxígeno que tanto necesita La Paz”, manifestó.

El presidente de la CNI también exhortó al Gobierno y a los sectores movilizados a instalar un diálogo que permita resolver el conflicto de forma pacífica y restablecer la normalidad.

De acuerdo con Morales, las pérdidas económicas acumuladas tras 32 días de bloqueos se aproximan a los 2.000 millones de dólares. “Es una pérdida muy, pero muy significativa para nuestro país”, afirmó.

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