Impacto económico de la crisis durará años, alerta la CEPB

Los costos económicos de la actual crisis y de los bloqueos que afectan a varias regiones del país se prolongarán durante meses e incluso años, alerto este lunes la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a tiempo de demandar decisiones inmediatas para superar esta circunstancia.

Los bloqueos se prolongan por un mes en el departamento de La Paz en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, y se han extendido a otras regiones del país.

"La gravedad del momento exige decisiones inmediatas. Cada día de parálisis y bloqueos agrava los daños y acerca al país a una situación de catástrofe", señala un comunicado de la CEPB.

La organización empresarial expresa su "profunda preocupación y alarma" por la continuidad de las medidas de presión, que están provocando un acelerado deterioro de la economía y amenazan con conducir al país a un escenario de consecuencias imprevisibles.

La CEPB sostiene que la prolongación de los bloqueos responde a una falta de voluntad de diálogo por parte de los dirigentes que promueven las protestas y a una insuficiente capacidad de acción de las autoridades para resolver el conflicto.

Asimismo, advierte que la duración de los bloqueos y su creciente radicalización están derivando en una vulneración de los derechos fundamentales de millones de personas, además de debilitar la convivencia democrática y la cohesión social.

Según la entidad, el sector empresarial se encuentra cerca de su límite de sostenibilidad después de varios años de enfrentar dificultades estructurales. En ese contexto, señaló que miles de empresas, especialmente pequeñas y medianas, están siendo empujadas hacia una situación de colapso.

Frente a este escenario, la organización consideró que corresponde a las instituciones del Estado ejercer plenamente sus prerrogativas constitucionales y adoptar, en el marco de la ley, todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de la población y preservar la estabilidad del país.

Finalmente, hizo un llamado a todos los actores involucrados en el conflicto para que asuman sus responsabilidades y actúen con madurez, compromiso y sensatez ante la gravedad de la situación.