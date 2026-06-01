Paz presenta los alcances de alivio tributario y dice que se beneficiará a más "de 1 millón de cuentas"

Desde el Gobierno se informó que se beneficiará a los contribuyentes con deudas acumuladas, menores a Bs 10 millones ante el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional.

El presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, presentó este lunes los alcances de la Ley 1733, que establece un periodo de alivio tributario a través de la condonación y regularización impuestos.

Dentro de esta norma figura una condonación de deudas acumuladas hasta la gestión 2017 y de la gestión 2020, que beneficiará a los contribuyentes con deudas acumuladas menores a Bs 10 millones ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional.

"Ser formal en Bolivia es caro", sostuvo Paz, que destacó las iniciativas enmarcadas en la nueva norma.

"Es el alivio tributario más grande de la historia de Bolivia. Son más de 1 millón de cuentas que se van a liberar para tener otro tipo de actividad, más de 230 mil familias que tendrán la oportunidad, son la inmensa mayoría, pequeños contribuyentes", manifestó.

Dentro de la Ley 1733, según información de Impuestos, establece un periodo de regularización de adeudos tributarios de 2018 al 2025, exceptuando la gestión 2020.

En este último caso, se otorga un plazo de 120 días para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas tributarias y aduaneras generadas entre las gestiones 2018 a 2025, exceptuando la gestión 2020.