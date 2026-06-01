“¡Queremos gasolina!”: Los choferes forman filas por días en los surtidores y crece la molestia

Choferes bloquearon la Av. Montes en el centro de La Paz, desde la madrugada de este lunes para exigir al Gobierno soluciones, ante la creciente molestia entre conductores que buscan gasolina en las estaciones de servicio y señalaron que la espera pasó de horas a días, según un reporte de Unitel.

“Estamos aquí tres días y tres noches peregrinando por gasolina, ya estamos cansados”, señaló uno de los conductores.

El pedido de los choferes es único: “¡Queremos gasolina!”. Los bloqueos de caminos afectan su suministro, lo que también afecta al servicio de transporte público, que redujo sus operaciones.

“Nuestras familias están de hambre. Ya no tenemos casa, trabajamos en la mañana y en la noche hacemos fila para que nos digan que va a llegar a las 03:00 de la madrugada y no llega hasta ahora”, señaló.

Los movilizados advirtieron con bloqueos en otros puntos de la urbe y en surtidores de Gas Natural Vehicular para evitar que trabajen los vehículos que usan este tipo de combustibles.

“Necesitamos que nos digan por lo menos a qué hora va a llegar la gasolina”, exigió.

El viernes, el Distrito Comercial La Paz de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció que programó para ese día un despacho de 1.100 metros cúbicos de gasolina especial, volumen destinado al abastecimiento de estaciones de servicio en las ciudades de La Paz y El Alto.

“Por vías alternas se está logrando abastecer a la planta de almacenaje Senkata con gasolina. Luego de ser recepcionado el producto de forma limitada, se despachó desde esta madrugada para el consumo respectivo en las estaciones de servicio”, indica un reporte del Distrito Comercial La Paz de la estatal petrolera.

Además, indicó que los bloqueos en los accesos principales al departamento de La Paz impiden el normal ingreso de combustibles líquidos a la Planta Senkata y restringen el normal abastecimiento de carburantes a las estaciones de servicio.

Pero no es suficiente. Las extensas filas se registran en todos los surtidores de La Paz.