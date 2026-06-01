Reservas de oro del BCB se acumulan sin refinar por la guerra contra Irán

El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó el informe de las operaciones con las reservas de oro durante el primer cuatrimestre del año en el que se destaca que estas alcanzan a 22,3 toneladas, de las cuales 18,8 se encontraban depositadas e invertidas en bancos en el exterior, 1,8 toneladas resguardadas en sus bóvedas y 1,7 toneladas en tránsito para su refinación.

También, informó que en febrero enviaron 1,8 toneladas de oro con destino a Dubái para su refinación, “sin embargo, debido al conflicto bélico en Irán iniciado el 28 de febrero de 2026, el Aeropuerto Internacional de Dubái suspendió sus operaciones, por lo que el oro no pudo llegar a su destino y permanece bajo custodia en Toronto, Canadá. Ante la persistencia del conflicto bélico y ante los evidentes riesgos de mantener las 1,8 toneladas de oro en el exterior, sin posibilidad de su refinación en Dubai, se procedió a su repatriación hacia las bóvedas del BCB”.

El programa nuclear iraní acentúo el conflicto en Medio Oriente con Estados Unidos, por lo que hasta el momento no se encuentra una salida para facilitar el intercambio comercial y complica la posibilidad de refinar el mineral boliviano para dejarlo en custodia en el exterior, pues el metal precioso se refina en Emiratos.

El informe del BCB señala que en este cuatrimestre se incrementaron las reservas de oro en 1,2 toneladas respecto al final de 2025. Respecto a su composición señala que 19,4 toneladas se encuentran depositadas e invertidas en el exterior y 4,1 toneladas en las bóvedas del BCB.

En términos de valor, las reservas del mineral registraron un aumento relativo de 12,4 % que se explica principalmente por la apreciación de su precio internacional y por las compras que se realizaron en el mercado interno de enero a abril de este año.

De estas 19,4 toneladas que están depositadas en el exterior, 18,7 están invertidas en bancos internacionales en depósitos a plazo de uno a 10 meses y 0,7 toneladas se encuentran depositadas en el banco custodio JPMorgan.

Según las normativas que emitiera el expresidente Luis Arce Catacora para comprar oro, principalmente, hasta abril, el BCB adquirió en el mercado interno un total de 2,3 toneladas, que equivalen a 335 millones de dólares.

El artículo 7 de la Ley 1503 establece que una vez concluido el proceso de compra de oro y efectuada la respectiva liquidación en el mercado interno, el BCB podrá efectuar la refinación y/o realizar operaciones con el metal precioso en el exterior. Esto con el propósito de obtener oro en Barras de Buena Entrega de Londres. La normativa faculta a la entidad financiera estatal ejecutar las gestiones necesarias para transformar el oro que compra localmente en un activo con estándares internacionales de calidad, liquidez y aceptación en los mercados externos.

De enero a abril el BCB también comerció un total de 1,1 toneladas de oro por las cuales recibió 169,7 millones de dólares, lo que permitió incrementar las Reservas Internacionales Netas en efectivo. Sin embargo, este informe no establece el resultado de las investigaciones que se habían iniciado por la venta anticipada de oro en el anterio Gobierno.