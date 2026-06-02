Choferes dan plazo de 48 horas al Gobierno y dicen: “Basta de jueguitos”

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia lanzó un ultimátum contra el Gobierno. El sector le dio un plazo de 48 horas para que el presidente Rodrigo Paz ordene el despeje de las rutas, bloqueadas hace más de un mes, según un reporte de Unitel.

“Le decimos al Gobierno basta de jueguitos, basta de no dar soluciones”, afirmó el dirigente Lucio Gómez.

El dirigente envió un mensaje a los movilizados en las carreteras y les pidió un “desarma espiritual” para permitir que los conductores parados en medio de los bloqueos lleguen a su destino.

Advirtió que se pueden generar bajar en el sector puesto que hay conductores enfermos cuya vida está en riesgo.

“Señor presidente, señores ministros, le advertimos, no dan solución en el término de 48n horas nos veremos de frente con el transporte boliviano”, señaló.

“Ya basta, qué tiene que ver el transporte para sufrir en todas las carreteras, nos toman como rehenes; de todo o nada, transporte tiene que sufrir”, añadió.

Gómez anunció “medidas de hecho” si el Gobierno no atiende sus demandas en el plazo estipulado por el sector.