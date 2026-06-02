Industria agropecuaria cochabambina, en quiebra

El sector productivo agropecuario de Cochabamba atraviesa una situación de “quiebra técnica” debido a los bloqueos en las carreteras del país, que han interrumpido la logística, el abastecimiento y la circulación de insumos, advirtió este martes, el presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Klaus Frerking .

“Sabemos también que el sector (agropecuario) productivo cochabambino, que es parte nuestra dentro de Confeagro, ya está en una quiebra técnica”, sostuvo el ejecutivo este martes, en un escenario en el que el departamento de Cochabamba se mantiene cercado ante una nueva escalada de los bloqueos.

Frerking puso como ejemplo que de 300.000 litros de leche que produce Cochabamba, la industria solo está recibiendo 180.000 litros, mientras que los restantes 120.000 litros hay que venderlos en la calle y sin condiciones para subsistir.

Y no es el único caso, ya que más de 100.000 pollos por día se están quedando sin comer en Cochabamba, lo que implica que las cadenas productivas se puedan romper, de acuerdo con el dirigentes.

Frerking alertó la crisis ya impacta en la producción diaria y en la estabilidad de las cadenas alimentarias, por lo que demandó al Gobierno la aplicación de medidas para restablecer el orden y garantizar el funcionamiento económico.

Según su explicación, una cadena productiva activa no se consolida en el corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, así los efectos del prolongado bloqueo de carreteras ocasionan un perjuicio de largo alcance.

“El Gobierno tiene todo el derecho que la Constitución Política del Estado le permite y la tiene que hacer cumplir”, expresó Frerking. “El país necesita orden, necesita decisiones para que podamos seguir trabajando”, agregó.