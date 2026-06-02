El presidente presenta la ley de alivio tributario que beneficiará a gremiales

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró ayer que la Ley 1733, recién promulgada, es el mayor alivio tributario en la historia del país y beneficia a quienes “luchan día a día”, como los comerciantes.

“Esta es como una segunda oportunidad, es el alivio tributario más grande de la historia de Bolivia”, dijo al presentar la nueva norma en un acto en la ciudad de Cochabamba que contó con la presencia de representantes de sectores sociales, según ABI.

Según los datos del Ministerio de Economía, la ley de Alivio Tributario brinda nuevas oportunidades para que miles de contribuyentes puedan regularizar sus obligaciones, acceder a beneficios concretos y avanzar con mayor tranquilidad y seguridad jurídica.

El mandatario remarcó: “Esto no es para los grandes (contribuyentes), es para la gente que lucha su día a día”.

Más datos

A través de cinco medidas concretas, esta nueva normativa implementa la condonación de deudas de gestiones pasadas, la eliminación de multas e intereses, plazos de prescripción reducidos, entre otros beneficios.

En ese contexto, el jefe de Estado adelantó que en los próximos días las autoridades del Ejecutivo realizarán un nuevo informe que generará un efecto positivo para las grandes mayorías.

“La idea es que la formalidad sea barata, hoy día ser formal en Bolivia es caro. La inmensa mayoría de los que están en la informalidad en algún momento fueron formales, les cayó la Aduana, Impuestos y se tuvieron que ir a la informalidad porque ya no podían volver a ser formales”, mencionó.

Dentro de esta norma figura una condonación de deudas acumuladas hasta la gestión 2017 y de la gestión 2020, que beneficiará a los contribuyentes con deudas acumuladas menores a Bs 10 millones ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional.

“Ser formal en Bolivia es caro”, sostuvo Paz, que destacó las iniciativas enmarcadas en la nueva norma.

“Es el alivio tributario más grande de la historia de Bolivia. Son más de 1 millón de cuentas que se van a liberar para tener otro tipo de actividad, más de 230 mil familias que tendrán la oportunidad, son la inmensa mayoría, pequeños contribuyentes”, manifestó.

Gremiales

El ejecutivo de la Confederación de Gremiales, César Gonzales, agradeció a nombre de su sector la vigencia de la Ley de Alivio Tributario, recibiéndola “con los brazos abiertos” porque es el resultado de más de 12 años de lucha gremial con tres marchas desde Patacamaya, pero los gobiernos del MAS hicieron oídos sordos a esta demanda.



Gonzales destacó que Paz abra las puertas de su Gobierno y atienda a personas que vendieron su propiedades para pagar deudas.