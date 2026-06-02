YPFB envía 500.000 litros de gasolina y 15.000 garrafas de GLP al norte paceño

El Distrito Comercial La Paz de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este martes que envío gasolina y garrafas de GLP a 13 municipios de seis provincias del departamento de La Paz.

Ambos productos fueron despachados este lunes desde la planta Senkata con destino a las estaciones de servicio de los municipios de Caranavi y Alto Beni (provincia Caranavi); Guanay y Mapiri (provincia Larecaja); Irupana, La Asunta, Chulumani y Palos Blancos (provincia Sud Yungas); Coroico y Coripata (provincia Nor Yungas); San Buenaventura e Ixiamas (provincia Iturralde); y el municipio de Inquisivi, en la provincia que lleva el mismo nombre.

Según un reporte del Distrito Comercial La Paz, los bloqueos en los accesos principales al departamento de La Paz impiden el normal ingreso de combustibles líquidos a la Planta Senkata y restringen el abastecimiento de carburantes a las estaciones de servicio de las provincias del departamento.

Ante este escenario adverso, el personal operativo de las áreas de combustibles líquidos y de la Planta Engarrafadora de GLP intensificó sus labores y adoptó medidas operativas temporales para optimizar la distribución de los volúmenes disponibles, con el fin de garantizar un abastecimiento ordenado en beneficio de los usuarios.

Despacho de GLP

Desde la Planta Engarrafadora Senkata, YPFB envía este martes 18.000 garrafas de 10 kilos de Gas Licuado de Petróleo a las provincias del departamento de La Paz. Además, despacha más de 30.000 garrafas de 10 kilos de GLP a las ciudades de La Paz y El Alto.

Las operaciones de despacho de combustibles líquidos se intensifican en la planta Senkata mediante un trabajo continuo y coordinado entre las áreas operativas y logísticas de la estatal petrolera.

Los puntos de bloqueo instalados en sectores aledaños a la planta Senkata dificultan el normal desarrollo de las operaciones logísticas. Pese a este escenario adverso, los camiones cisterna que transportan combustibles y los camiones distribuidores de GLP realizan esfuerzos adicionales para ingresar y salir de la planta.