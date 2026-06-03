Choferes hacen fila y acampan en carpas a la espera de gasolina en los surtidores de La Paz

La crisis de los bloqueos y la escasez de combustible se siente con fuerza en la zona sur de La Paz, donde largas filas en las estaciones de servicio, negocios cerrados y una evidente disminución de la actividad económica reflejan la dura realidad que atraviesan familias paceñas.

En varios surtidores del sector, conductores tanto del transporte público como del privado permanecen durante días enteros a la espera de combustible. La mayoría pasa la noche dentro de sus vehículos o en carpas alrededor de las estaciones de servicio para no perder su lugar en las filas.

“Estamos cuatro días aquí porque no hay certeza ni información sobre si nos darán gasolina hoy, mañana o pasado. Hay mucha gente, mayores, menores, hombres y mujeres, y estamos pasando una situación muy dolorosa”, comentó una de las personas que pasó varias noches a la espera a Urgente.bo.

Reclaman que, además de las largas noches de espera, deben gastar en alimentos, baños y duchas. Sobre todo, temen la incertidumbre, ya que no saben exactamente cuándo podrán abastecerse del carburante.

En medio de los reclamos, los choferes decidieron bloquear las avenidas de la zona sur para que su pedido sea escuchado, y la unión entre transportistas de diferentes rubros pudo evidenciarse a pesar de las diversas opiniones sobre cómo el Gobierno debería solucionar la crisis.

“Este presidente incapaz debe dar un paso al costado”, manifestaron choferes del transporte público; mientras otros del transporte particular aseguraron que no es la solución, pero pidieron medidas inmediatas para que la crisis desaparezca.

Más dtos

“Hay una molestia general entre todos los que estamos esperando. El Gobierno fue elegido por mayoría y tiene que ver cómo desbloquear. Pero tenemos un gobernador y un alcalde, pero brillan por su ausencia; deberían guiarnos para hacer un desbloqueo del departamento”, señaló otro de los conductores.

El panorama también afecta al comercio. En barrios de la zona sur, varios negocios comenzaron a reducir horarios de atención o cerraron temporalmente debido a la caída de clientes y las dificultades para conseguir productos. Comerciantes señalan que las necesidades básicas de las personas y la incertidumbre económica han reducido las ventas de manera significativa.

YPFB informó ayer envió gasolina y garrafas con GLP para abastecer al norte paceño debido. Anoche sectores rodearon planta de Senkata.