Jubileo alerta que el conflicto profundizará la pobreza en Bolivia

Economía
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Publicado el 03/06/2026 a las 22h43
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La Fundación Jubileo advirtió que la crisis que atraviesa el país está profundizando la pobreza y agravando la inseguridad alimentaria, con un impacto más severo en los sectores vulnerables.

En un pronunciamiento, alertó que los bloqueos, la inflación y las dificultades de abastecimiento están deteriorando las condiciones de vida de miles de familias.

“La crisis profundiza la pobreza en Bolivia y, sin diálogo ni reencuentro, las personas en situación de mayor vulnerabilidad seguirán siendo las más afectadas. (...) Cada bloqueo, cada interrupción del abastecimiento y cada incremento de precios agrava la inseguridad alimentaria”, señala el documento.

El documento explica que la pobreza alimentaria no solo implica la falta total de alimentos. También se manifiesta cuando las familias reducen las porciones de comida, limitan la variedad de su dieta, reemplazan alimentos nutritivos por opciones de menor calidad o dejan de consumir productos esenciales.

Ante ello, Jubileo llamó a priorizar la vida, la alimentación y la dignidad de las personas, además de reconstruir la confianza y avanzar hacia un nuevo pacto social.

La institución sostuvo que el país enfrenta uno de los “episodios inflacionarios más severos” de las últimas décadas y que el incremento del costo de vida golpea especialmente a los hogares de menores ingresos.

Según sus estimaciones, al incorporar el efecto de la inflación, la pobreza moderada podría alcanzar entre 44% y 47% de la población, es decir, entre 5,5 y 5,8 millones de personas.

Jubileo también advirtió que una parte importante de la denominada clase media vive cerca de la línea de pobreza y que factores como el alza de precios, la pérdida de empleo o una paralización prolongada pueden empujar rápidamente a miles de familias a una situación de vulnerabilidad.

Además, recordó que siete de cada 10 hogares dependen exclusivamente de ingresos informales.

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