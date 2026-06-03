Policía interviene pozo de YPFB tomado en Santa Rosa del Sara

Economía
AGENCIAS
Publicado el 03/06/2026 a las 8h01
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Un contingente policial intervino la mañana de este miércoles el pozo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tomado ayer por los campesinos afiliados a las cuatro centrales del municipio cruceño exigiendo la renuncia del presidente Rodrio Paz.

El operativo inició cerca de las 06:00 de este miércoles y participan distintos grupos policiales, entre ellos el Delta. El pozo petrolero tomado está en el campo Humberto Suárez, en Santa Cruz

La red Unitel constató desde el punto de conflicto que el operativo inició cerca de las 06:00 de este miércoles y participan distintos grupos, entre ellos el Delta.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, informó más temprano sobre la toma del pozo confirmando que lo que piden los movilizados es la renuncia del presidente. “En tal virtud, nosotros estamos desplegando un contingente policial para poner orden y restituir lo que por derecho corresponde”, declaró.

Se conoce que las válvulas del pozo fueron cerradas hace 24 horas por los manifestantes, por lo que se anticipan pérdidas económicas cuantiosas para el Estado. En tanto, que cuatro personas fueron detenidas y remitidas a la Fiscalía.

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