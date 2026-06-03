Policía recupera campo petrolero tomado en Santa Rosa; hay 10 detenidos

La Policía desalojó a los comunarios que mantenían tomada la planta petrolífera en Santa Rosa del Sara, en Santa Cruz. Además, varios vehículos fueron retenidos y 10 personas fueron detenidas. Los uniformados permanecerán resguardando las instalaciones.

La intervención se prolongó por cerca de una hora y dejó 10 personas aprehendidas, según informó el subcomandante de la Policía, Franklin Villazón, quien además anunció que los uniformados permanecerán en el lugar para resguardar las instalaciones operadas por YPFB Chaco.

Antes de la intervención, los manifestantes instalaron al menos seis puntos de bloqueo en los accesos al centro petrolero con el objetivo de impedir el avance de los contingentes policiales. Los protestantes, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, utilizaron ramas, troncos y árboles caídos para obstaculizar el paso hacia la zona. Además, varios de ellos se encontraban encapuchados y portaban palos mientras custodiaban el ingreso a la planta.