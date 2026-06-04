Juez definirá la situación de ejecutivo de YPFB investigado

Economía
ABI
Publicado el 04/06/2026 a las 22h03
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El gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB, Carlos C. P., será sometido este viernes a una audiencia de medidas cautelares en la que se definirá su situación jurídica dentro de la investigación por la presunta comercialización de gasolina desestabilizada, informó la Fiscalía.



De acuerdo con el Ministerio Público, el funcionario es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Tras prestar su declaración informativa este jueves, permanecerá en dependencias policiales hasta su comparecencia ante la autoridad jurisdiccional.



La aprehensión del ejecutivo fue ejecutada la noche del miércoles en Santa Cruz, en el marco de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía sobre la distribución de combustible presuntamente fuera de especificaciones. Horas antes, fiscales realizaron un registro en oficinas de YPFB para recolectar documentación y antecedentes relacionados con el caso.



El fiscal a cargo de la investigación confirmó que el funcionario ya fue sometido a los actos investigativos iniciales y será puesto a disposición de un juez cautelar. Asimismo, indicó que las pesquisas continúan para establecer responsabilidades en torno a este hecho, que involucra a distintas áreas de la estatal petrolera.



La investigación sobre la denominada gasolina desestabilizada se encuentra en etapa preliminar y busca determinar la posible comisión de ilícitos vinculados a la gestión, comercialización y control de combustibles.

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