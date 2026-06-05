Más de 27.800 vehículos ya fueron compensados por afectación de gasolina desestabilizada

El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca Oller, informó este viernes que el proceso de compensación a los propietarios de vehículos afectados por la gasolina desestabilizada registra avances significativos en todo el país, con más de 27.800 motorizados que ya recibieron el resarcimiento correspondiente.

Durante un comunicado difundido en vivo desde la ciudad de Santa Cruz, Daroca destacó que el trabajo se desarrolla de manera coordinada entre YPFB y la compañía aseguradora responsable del proceso.

De acuerdo con los datos oficiales, a nivel nacional se registraron 66.928 reclamos. Tras las verificaciones técnicas y documentales correspondientes, 45.422 casos fueron considerados reclamos netos, ya procesados o actualmente en proceso de atención.

De estos, 27.870 vehículos ya fueron compensados, cifra que representa más del 60% del total de los reclamos netos registrados en el país. El monto desembolsado hasta la fecha alcanza los Bs 85,5 millones. De este total, Bs 36,3 millones fueron cancelados mediante cobros en ventanillas del Banco Unión y Bs 49,1 millones mediante abonos directos a cuentas bancarias de los beneficiarios.

“El importe total compensado asciende a 85.505.000 bolivianos”, precisó la autoridad.

Avances en el departamento de La Paz

Daroca destacó también los resultados alcanzados en el departamento de La Paz, donde se implementó una metodología de trabajo coordinada con sindicatos y federaciones del transporte mediante la presentación organizada de carpetas físicas.

En esa región se recibieron 2.700 carpetas de reclamos, de las cuales 2.136 ya fueron procesadas, equivalente al 80% del total. De los casos procesados, 1.437 vehículos ya recibieron la compensación económica correspondiente, generando un desembolso superior a Bs 5,3 millones.

“Estos resultados, parciales pero importantes, demuestran que cuando los reclamos llegan de manera organizada a través de las dirigencias sindicales, el proceso avanza con mayor rapidez y eficiencia”, afirmó.

La autoridad añadió que todos los pagos se efectúan exclusivamente mediante el Banco Unión, ya sea por ventanilla o a través de transferencias bancarias, garantizando seguridad, transparencia y agilidad en la entrega de los recursos.

YPFB, en coordinación con la compañía aseguradora, mantiene su compromiso de atender con justicia, celeridad y transparencia a todos los reclamos que cumplan con los procedimientos establecidos. La estatal petrolera remarcó que nunca abandonó ni paralizó el proceso de compensación; por el contrario, ha sostenido de manera continua las gestiones necesarias para que los afectados reciban el resarcimiento correspondiente. En ese sentido, rechaza las versiones y acusaciones que señalan una supuesta paralización del proceso, recordando que los pagos continúan ejecutándose de forma sostenida y que los avances reportados evidencian el cumplimiento de los compromisos asumidos con los propietarios de los vehículos afectados por la gasolina desestabilizada.